Se tuo padre non è tuo padre | chi ha paura del test del DNA?

(Di venerdì 20 luglio 2018) «We’re not a dirty little secret». «Non siamo un piccolo sporco segreto». È il mantra di chi entra in un gruppo Facebook che si chiara– NPE. Seè sigla nota ai più, NPE va spiegata. È un termine tecnico della genetica che significa Non Paternity Event, mancata paternità, ma che nella sigla del gruppo Facebook è stata tradotta con Not Parent Expected, genitore inaspettato. Un genitore inaspettato è quello che si sono trovate davanti decine di persone che, come milioni altre negli Stati Uniti in particolare, hanno deciso di fare ildel. La maggior parte non cercava un’attribuzione di paternità, ma ricostruire un albero genealogico, conoscere da che parte del mondo venivano gli antenati, avere indicazioni su malattie e salute, scoprire chi è il donatore che ha permesso a una donna di diventare madre. Non certo sapere che l’uomo che ti ha cresciuta non è biologicamente tuo ...