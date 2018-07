Più vicino l’accordo Sky-DAZN : lunedì possibile l’annuncio : L'annuncio potrebbe arrivare nel corso della presentazione dell'offerta sportiva della pay tv satellitare in programma il 23 luglio. L'articolo Più vicino l’accordo Sky-DAZN: lunedì possibile l’annuncio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pjanic - futuro incerto : senza rinnovo - addio possibile. Bonucci Più vicino al Psg : rinnovo con la Juventus o possibile partenza. Il futuro di Pjanic resta molto incerto, soprattutto ora che il centrocampista bosniaco ha deciso di affidare i propri interessi al procuratore Ramadani. ...

Ucciso a 18 anni da un vicino - la mamma : “Abbandonati dallo Stato - mio figlio ucciso Più volte” : Il 13 gennaio scorso le uccisero a Crotone il figlio Giuseppe Parretta e ora Caterina Villirillo, presidente dell'associazione “Libere donne”, scrive una lettera aperta per denunciare di essere stata abbandonata dalle istituzioni: “Mio figlio è Stato ucciso più volte e la mano che ha armato quella dell'assassino ha un nome preciso: lo Stato”.Continua a leggere

Psg - Neymar non Più incedibile : Real sempre Più vicino : Il Psg ritiene Neymar non più incedibile: è quanto riporta l’emittente radiofonica spagnola Onda Cero citando una fonte della federcalcio del Qatar. La notizia è stata poi ripresa dal sito del quotidiano As. Le stesse fonti hanno precisato che il club francese ha chiuso la porta ad una possibile cessione di Mbappè e che proseguono i colloqui per un’eventuale trasferimento di Neymar al Real Madrid. In ogni modo, il Psg lascerà ...

Milan - conto alla rovescia per l Europa. Bonucci sempre Più vicino al Psg : MilanO - Giovedì, in un senso o nell'altro, si concluderà il lungo e travagliato percorso davanti alla giustizia sportiva europea del Milan post-berlusconiano, iniziato a giugno 2017. Dopo due ...

Roma - Dfrel è sempre Più vicino alla Samp : Come scrive La Gazzetta dello Sport , ieri ci sono stati nuovi contatti tra le società per un'operazione di prestito con diritto di riscatto . A mancare ancora per la fumata bianca definitiva è l'...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 18 luglio in DIRETTA : Diego Godin verso la Juventus - Alisson sempre Più vicino al Liverpool : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 17 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 18 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

MotoGP - GP Germania 2018 : risultati e classifica warm-up. Pol Espargaró il Più veloce. Marquez e Dovizioso inseguono da vicino - Valentino Rossi indietro : E’ della KTM di Pol Espargaró il miglior tempo del warm-up del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo ha ottenuto il crono di 1’21″230 sfruttando al meglio la combinazione soft/medium sulla propria moto e mettendo in mostra un passo ottimo nel turno. Alle sue spalle il solito Marc Marquez che, in sella alla Honda, ha ottenuto il secondo riscontro a 167 millesimi dalla vetta, provando una soluzione ...

Samsung Galaxy Note 9 - l'atteso smartphone Android è sempre Più vicino (RUMORS) : Samsung Galaxy Note 9 sarà il futuro, ma non troppo lontano, smartphone Android dell'azienda sudcoreana. I maggiori siti di informazione se ne stanno occupando già da diversi mesi. l'atteso top di gamma non dovrebbe essere molto diverso dal suo predecessore. Ad ogni modo, le novità sono sempre dietro l'angolo. Pertanto, cerchiamo di capire cosa potrebbe avere in serbo per noi Note 9. Galaxy Note 9, le scelte estetiche di Samsung Per quanto ...

Davvero Più vicino il Samsung Galaxy X : arrivano altre conferme : Il Samsung Galaxy X si sta realmente avvicinando, e potrebbe essere presentato, così com'è stato più volte detto, al CES 2019 di Las Vegas. Stando a quanto si legge su 'PhoneArena.com', Jay Y. Lee avrebbe in mente di annunciare un dispositivo rivoluzionario, capace di offrire una spinta di differenziazione nel settore mobile: sarà di fondamentale importanza riuscire a concretizzare il tutto prima che altri colossi, quali Apple ed alcuni OEM ...

Roma : Florenzi Più vicino al rinnovo : Secondo Il Corriere dello Sport , nonostante le frizioni delle scorse settimane, Alessandro Florenzi è più vicino al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2019 con la Roma . Nonostante la distanza tra domanda e offerta, l'...

Calciomercato Genoa - asse con il Napoli caldissimo : il club rossoblu sempre Più vicino a Ciciretti : La società del presidente Preziosi è vicina a chiudere con il Napoli l’ingaggio di Amato Ciciretti, affare in prestito con diritto di riscatto e controriscatto Mercato in fermento, tra trattative avanzate e operazione in dirittura d’arrivo. Il Genoa non si ferma e si avvicina a piazzare il colpo Ciciretti, tornato al Napoli dopo il prestito semestrale al Parma, concluso con la promozione in serie A. Foto LaPresse – Tano ...

L'indiscrezione : "Stefano De Martino sempre Più vicino a Cristina Buccino" : Sembrava ormai, quasi, ufficiale che Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fossero tornati insieme, anche se entrambi hanno sempre continuato a sostenere il contrario. Ora, però, il settimanale Chi , ...

Juventus - Allegri : "Con Ronaldo - obiettivo Champions Più vicino" : "L'avvento di Cristiano Ronaldo credo sia importantissimo, un salto di qualità da parte di tutti, società e ambiente. Con lui bisogna vincere la Champions? L'obiettivo della Coppa c'è sempre stato, ...