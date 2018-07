Pensioni | Tito Boeri torna su quota 100 e 41 | ' Insostenibili'

Pensioni - Di Maio : ‘Sulla legge Fornero ci hanno mentito come sui vitalizi’ (VIDEO) : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio torna oggi a parlare di vitalizi e Pensioni. Mentre si resta in attesa di conoscere i dettagli del piano per il superamento della legge Fornero [VIDEO] che prevede la quota 100 per tutti, la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e la quota 41 per i lavoratori precoci, il vicepremier pentastellato rilancia la battaglia per il taglio degli assegni Pensionistici privilegiati ...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Partito Pensionati : no a contributo di solidarietà (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 16 luglio. Ganga: c’è spazio per cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:16:00 GMT)

Pensioni : continua a distanza il dibattito sui numeri tra Salvini e Boeri : Vive su Marte? " Matteo Salvini , @matteoSalvinimi, July 4, 2018 In un editoriale pubblicato dal Corriere della Sera, Alberto Alesina, professore di economia all'università di Harvard, ha illustrato ...

Mara Carfagna contro Tito Boeri : 'Gli immigrati non salvano le Pensioni' : Non si possono 'sostituire le culle vuote con i barconi dei migranti'. Mara Carfagna contesta la convinzione del presidente Inps Tito Boeri che ritiene l'immigrazione necessaria al finanziamento del ...

Senza immigrati niente Pensioni. Tito Boeri insiste : "Squilibri non sanabili diversamente" : A fine 2017 l'Inps eroga quasi 15,5 milioni di pensioni, l'importo lordo mensile è di 1.513 euro. Ci sono tuttavia oltre 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese. È quanto si legge nella Relazione annuale dell'Inps. Il presidente Tito Boeri fotografa un quadro allarmato dell'Italia: un Paese in cui la povertà aumenta, in cui il sistema pensionistico non tiene Senza il contributo degli immigrati, in cui crescono ...

Riforma Pensioni 2018/ Contro Tito Boeri anche Giorgia Meloni (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Le parole di Tito Boeri e la replica di Giorgia Meloni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Tito Boeri : "Senza l'apporto dei migranti il sistema delle Pensioni non regge" : Senza l'apporto degli immigrati il sistema pensioni non regge. Ed il problema, "serissimo", non si porrà tra 10 anni ma è immediato. A lanciare l'allarme il presidente dell'Inps Tito Boeri, dal palco del Festival del Lavoro, dove poco prima aveva preso la parola proprio il ministro degli Interni Matteo Salvini, il quale dopo il monito del numero uno dell'Inps, va all'attacco in un tweet: "La riduzione dei flussi migratorì ...

Pensioni d’oro - costituzionalisti : “Annunci buoni solo per i titoli dei giornali - manca impianto giuridico ed economico” : Per il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, “quest’estate festeggeremo la fine delle Pensioni d’oro e l’inizio di un’Italia più giusta”, mentre già questa settimana sarà quella “buona per tagliare i vitalizi”. Tuttavia, in entrambi i casi, non si sa bene come il cambiamento andrà in porto. Non è chiaro l’impianto giuridico ed economico, come non lo è nella pace fiscale caldeggiata dal ...

Pensioni : dal 2019 assegni più bassi ma non per tutti; quota 100 al centro del dibattito : Meno anni di lavoro, meno contributi da versare, ma anche assegni più bassi. La riforma delle Pensioni anticipate promessa dal nuovo Governo M5s-Lega potrebbe concretizzarsi con un 'baratto'. In pensione prima, ma con meno soldi. Ma che cosa significa questo per i giovani di oggi? Il 'Corriere.it' ci mostra un esempio: 'Un giovane sui vent'anni potrebbe smettere di lavorare 5 anni e mezzo prima, ma percepirebbe, da pensionato, un assegno più ...

Pensioni : quota 100 al centro del dibattito - ma dal 2019 meno soldi per chi va in pensione : meno anni di lavoro, meno contributi da versare, ma anche assegni più bassi. La riforma delle Pensioni anticipate promessa dal nuovo Governo M5s-Lega potrebbe concretizzarsi con un 'baratto'. In pensione prima, ma con meno soldi. Ma che cosa significa questo per i giovani di oggi? Il 'Corriere.it' ci mostra un esempio: 'Un giovane sui vent'anni potrebbe smettere di lavorare 5 anni e mezzo prima, ma percepirebbe, da pensionato, un assegno più ...

Pensioni - la mossa di Matteo Salvini per cacciare Tito Boeri dall'Inps : quale fedelissimo vuole piazzare al suo posto : Da quando è nato il governo Lega-M5s, la poltrona del presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha cominciato a vacillare pericolosamente. Certo il numero uno dell'istituto di previdenza non ha fatto nulla ...

L'attualità di Franco Modigliani nel dibattito sulle Pensioni : La legge Fornero non l'ha neppure citata, il presidente Conte, nel suo lungo intervento al Senato. Eppure la sua revisione, quando non la sua revoca, era stata tra i punti centrali della campagna. Dimenticanza? Prudenza? Come che sia, non c'è dubbio che ci sarà presto chi provvederà a rimediare. D'altronde quello della riforma pensionistica è un tema che tiene banco da più di un quarto di secolo. Esattamente da ...

Pensioni - dibattito aperto su Quota 100 : Teleborsa, - Pensioni in primo piano nell'agenda del nuovo Governo targato Giuseppe Conte . Luigi Di Maio nella sua nuova veste di Ministro di Lavoro e Sviluppo Economico intende introdurre la Quota ...

Pensioni - dibattito aperto su Quota 100 : Pensioni in primo piano nell'agenda del nuovo Governo targato Giuseppe Conte . Luigi Di Maio nella sua nuova veste di Ministro di Lavoro e Sviluppo Economico intende introdurre la Quota 100 per ...