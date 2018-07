L' Fmi contro Giuseppe Conte | ' Rischi sul debito'

Anche il Fmi taglia la stima dell'Italia e punta il dito contro l'incertezza politica : Da sottolineare, per gli economisti nostrani, Anche il fatto che 'l'economia italiana continua a essere contrassegnata da un elevato grado di sotto-utilizzo del lavoro, che, pur a fronte degli ...

Grillo vede l’ex presidente socialista dell’Ecuador Rafael Correa. Lo aveva elogiato per le battaglie contro la Troika e l'Fmi : Il salottino che si vede nella foto pubblicata su Instagram è quello dell'hotel dove Beppe Grillo alloggia a Roma. Il fondatore M5s è in compagnia dell'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa che lo ha intervistato per un documentario sul nuovo modo di fare politica. Che il garante grillino avesse subito il fascino dell'allora presidente del paese del centro America è cosa nota, ma che oggi – a poche ore dalla ...

Trump approva nuovi dazi contro la Cina. Fmi non esclude recessione : Essa 'aumenterà i rischi per gli Stati Uniti e l'economia globale' . L'analisi dell'Fmi cita vari rischi a cominciare da un più alto debito pubblico , che è già 'insostenibile' ed è visto superare il ...

Giordania - è rivolta contro l’austerity Nuove tasse per restituire soldi al Fmi Scontri in piazza - si dimette il premier : Centinaia di migliaia di giordani sono scesi in strada durante lo scorso fine settimana per protestare contro le riforme economiche del governo guidato dal premier Hani al Mulki chiedendone la cacciata. Sono state bloccate le strade principali, bruciati i copertoni e ci sono stati tafferugli con le forze di sicurezza nellae più grandi manifestazioni nel regno hashemita da anni. E alla fine, la mossa era nell’aria da domenica sera, il re giordano ...

In Giordania si protesta contro una riforma fiscale appoggiata dal Fmi : In Giordania migliaia di persone hanno partecipato per il quarto giorno consecutivo alle manifestazioni contro una riforma fiscale appoggiata dal governo giordano e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Secondo i manifestanti, la riforma danneggerà soprattutto i più poveri e la The post In Giordania si protesta contro una riforma fiscale appoggiata dal FMI appeared first on Il Post.