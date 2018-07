Celle putride | topi voraci e guardie infernali Ecco le prigioni di Hoxha

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Torniamo adesso al nostro tema centrale, il cesso. L'odore prevalente nella cella è l'urina, che non si sa precisamente da dove venga; a parte questo, c'è un altro olezzo soffocante, provocato dalla mancata circolazione dell'aria. L'interno della cella è formato da soli quattro angoli di mura, nient'altro. Nel corridoio, tutto in cemento, si trovano la coperta o le coperte piegate, la tazza del cibo, la razione del pane, qualche sacco con i viveri, se sono permessi, qualche sacco di vestiti di ricambio, due o tre pacchetti di sigarette (in cella non sono consentite ad eccezione di tre, che costituiscono la razione giornaliera). È autorizzata solo la brocca dell'acqua. Nell'angolo della cella, con il permesso del giudice istruttore - e solo con il suo permesso - può trovarsi una borsa di gomma elastica (di quelle che si usano per l'acqua calda), da trasformarsi in recipiente per urinare ...