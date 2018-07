Cantonata all’Ilva : A essere tendenziosi si direbbe che l’andirivieni di pareri verso l’ufficio del ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, su presunte irregolarità nella gara per l’assegnazione dell’Ilva serva a creare una cortina di propaganda: se il soccorso dovesse andare male per la rinuncia di ArcelorMittal, o se

La campagna di Call of Duty Black Ops 4 acCantonata all’inizio del 2018 - i motivi della scelta : Call of Duty Black Ops 4 sarà indubbiamente un capitolo della serie che farà molto discutere, nel bene e nel male. Il nuovo episodio della saga sparatutto di Activision ha infatti spaccato in due la community sin dalla sua presentazione, nel corso del mese di maggio, con l'annuncio dell'assenza di una modalità per giocatore singolo in favore di una componente multigiocatore che interpreterà il ruolo di attrice protagonista. Non sono mai stati ...