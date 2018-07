Btp chiude in calo | volatile su politica | spread a 228 pb

Spread Btp chiude stabile a 221 punti : ANSA, - ROMA, 16 LUG - Lo Spread fra Btp e Bund chiude stabile a 221 punti base, col rendimento del titolo decennale italiano al 2,57%. 16 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread Btp chiude in calo a 226 punti : ANSA, - ROMA, 12 LUG - Lo Spread fra Btp e Bund chiude in calo a 226 punti base contro i 231 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 2,61%.

Spread Btp chiude stabile a 235 punti : ROMA, 10 LUG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 235 punti base. Il rendimento del decennale italiano è al 2,66%.

ANSA, - ROMA, 9 LUG - Chiusura in calo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale scende a 236 punti base dai 242 punti di venerdì. Il rendimento del decennale italiano cala al 2,65%. 9 luglio

ANSA, - ROMA, 6 LUG - Chiusura stabile per lo Spread tra Btp e Bund a 242 punti base, col rendimento del decennale italiano al 2,70%. 6 luglio 2018

Spread Btp chiude in rialzo a 242 punti : ANSA, - ROMA, 5 LUG - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale sale a 242 punti base dai 235 punti di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,72%.

Spread Btp-Bund chiude in calo a 234 : ANSA, - ROMA, 2 LUG - Spread in lieve calo in chiusura di seduta: Il differenziale Btp Bund segna 234 punti base contro i 236 di venerdì dopo una giornata volatile in cui ha superato quota 245 sulle ...

Spread Btp chiude in calo a 245 punti : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 245 punti base, col rendimento del decennale italiano al 2,77%.

Spread Btp Bund chiude stabile a 248 : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Spread stabile in chiusura. Il differenziale Btp/Bund segna 248 punti base contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,8%.

ANSA, - ROMA, 26 GIU - Spread in lieve calo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp Bund segna 254 punti contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,88%.

Spread Btp chiude in rialzo a 249 : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund, che segna 249 punti base contro i 235 di venerdì, tornando ai livelli d'inizio giugno che risentivano delle forti tensioni ...

Spread Btp chiude stabile a 235 : ANSA, - ROMA, 22 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 235 punti base dai 238 di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,68%. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire