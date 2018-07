La Lazio asfalta l’Auronzo 20-0

romadailynews

(Di giovedì 19 luglio 2018) Le cose iniziano a farsi serie nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ladi Simone Inzaghila rappresentativa locale deldi Cadore per 20-0, mostrando già un buon rodaggio e dando l’impressione di aver già immagazzinato forza nelle gambe. Nella prima frazione di gioco si alternano le reti di Cataldi, Wallace, Caicedo, Murgia, Marusic e Lucas Leiva, in grande spolvero e sempre più idolo della gente laziale. Nel secondo tempo sulle tre cime di Lavaredo si abbatte un uragano di nome Alessandro Rossi. Sette le reti per il giovane bomber biancoceleste, una delle quali con una rovesciata di pregevole fattura che fa brillare gli occhi ai tifosi presenti sugli spalti. In mezzo, oltre al gol di Lombardi, si distinguono Minala, Sprocati e Bruno Jordao, tutti autori di una doppietta. Il portoghese in mezzo al campo dimostra di voler dire la sua nella prossima stagione, così come ...