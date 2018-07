Iliad all’attacco | fatturato in calo del 4-6% per le altre compagnie

wired

(Di giovedì 19 luglio 2018) Undeldel 4-6% nei prossimi due anni. È questo l’impatto del debutto in Italia disui bilanci delletelefoniche. Il conto è dell’agenzia di rating Moody’s, che ha stimato le conseguenze dell’arrivo dei francesi sul mercato italiano delle telecomunicazioni. Wind-Tre, Telecom e Vodafone sconteranno la concorrenza di. “Le più grandidi telecomunicazioni hanno dichiarato che non stanno pianificando un taglio delle tariffe dopo l’ingresso di. Ci sono però già state delle promozioni, soprattutto a livello di giga, dopo l’ingresso della società francese“, è l’analisi di Moody’s. Secondo l’agenzia di rating sarà soprattutto Wind-Tre a pagare di più la concorrenza con la compagnia francese. E dire cheè approdata in Italia proprio per effetto della fusione tra Wind ...