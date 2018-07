Fair Play-Menarini | serata di premiazioni a Castiglion Fiorentino FOTO

Sport : consegnati 'Fair Play Menarini' : "E' un premio unico - afferma Ennio Troiano, direttore corporate risorse umane del gruppo Menarini - perché mira a sviluppare quelli che sono i valori forti dello Sport. Si può vincere in tanti modi, ...

Tour de France 2018 - Froome e Thomas vincono il premio Fair-play e aspettano Nibali. Bardet - antisportivo - se ne infischia : Vincenzo Nibali è caduto sull’Alpe d’Huez, nella dodicesima tappa del Tour de France a causa di moto della Gendermeria. Lo Squalo si trovava al comando della corsa, in piena lotta per la vittoria, e in quello sfortunato momento stava proprio accelerando per rispondere all’attacco di Chris Froome. La moto ha però buttato a terra il siciliano, che dopo qualche istante di spaesamento per la brutta botta, è tornato in sella e si è messo ...

Premio Fair Play - il Valdichiana Outlet Village accoglie i grandi sportivi Kukoc e Di Gennaro : I nostri clienti hanno avuto l'occasione di ammirare i grandi dello sport in prima persona e di incontrarli. Siamo davvero molto onorati di averli avuti con noi". Ad accogliere i premiati anche Luca ...

MILAN - RICORSO TAS : SENTENZA/ Ultime notizie Uefa : fuori dalle Coppe in Europa per il Fair Play Finanziario?

Stelle del Fair-play brillano a Firenze : Per il sesto anno consecutivo, Menarini vuole omaggiare i campioni che portano i valori dello sport e della vita in giro per il mondo, rappresentando un esempio positivo per le nuove generazioni". La ...

Bonucci al Psg?/ Ultime notizie - il capitano del Milan è a un bivio - ma occhio al Fair Play Finanziario

Le stelle del Fair Play brillano nella notte di Menarini : Cittadella, I valori sociali dello sport Marco Bortolami, Promozione dello sport Daniela Hantuchova, Fair Play e solidarietà Vanessa Ferrari, Modello per i giovani Charlotte Kalla, Fair Play e ...

E' iniziato il Fair Play con lo Sport in piazza. Il programma di oggi : Impegno e dedizione sono valori universali che rendono chi pratica Sport una persona migliore. Siamo orgogliosi di ricevere per il sesto anno consecutivo la carovana del Fair Play". "Avere atleti ...

Juventus - allarme Fair Play finanziario : solo così i bianconeri possono ‘permettersi’ Cristiano Ronaldo : La Juventus sta per definire l’operazione Cristiano Ronaldo, il club bianconero sempre più vicino al colpo del secolo, si tratta di un’operazione pesantissima dal punto di vista economico. Un affare da 400 milioni complessivi, che va accompagnato da alcune cessioni illustri per far quadrare i conti. Alcune plusvalenze sono già state piazzate, ad esempio la cessione di Mandragora per 20 milioni di euro, altre invece arriveranno ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - allarme Fair Play Finanziario : cessioni illustri per non fare la fine del Milan… : Cristiano Ronaldo-Juventus, affare caldissimo in queste ore con il fenomeno portoghese che potrebbe vestire bianconero… occhio però alle finanze Cristiano Ronaldo-Juventus, la trattativa del secolo sta entusiasmando i tifosi bianconeri ed anche gli appassionati di calcio super partes, un po’ meno i rivali che tremano al solo pensiero di vedersi di fronte CR7. La Juventus deve però fare attenzione alle questioni economiche ...

Mondiali Russia - al via i quarti : chi vincerà la coppa del Fair Play in campo? : Mondiali Russia – L’atmosfera si fa ancora più calda e la posta in gioco è sempre più alta: chi saprà mantenere maggiormente la calma in campo? Secondo i tifosi italiani la squadra più irascibile ai quarti sarà la Svezia, candidata a ricevere il maggior numero di cartellini rossi (33,3%). La sfida contro i britannici, quindi, potrebbe mettere a dura prova l’equilibrio svedese. Inghilterra che, invece, si contraddistingue ...

Mondiali di Russia 2018 - via ai quarti : chi vincerà la coppa del Fair Play in campo? : William Hill interroga i tifosi italiani su virtuosi e viziosi della sfida mondiale in corso e riflette su un altro grande protagonista: il VAR Russia 2018 procede a spron battuto e il fischio d’inizio per i quarti di finale è atteso per domani alle ore 16 con il primo match che vedrà in campo l’Uruguay contro la Francia. Per ingannare l’attesa, William Hill Scommesse Sportive, ha interrogato i tifosi italiani su come si ...