Tumori | con lo ‘spuntino di mezzanotte’ +25% dei rischi per prostata e seno

Tumori gastrointestinali con fusioni geniche di TRK : tasso di risposta globale del 67% con larotrectinib : Sette pazienti su dieci colpiti da Tumori gastrointestinali, che presentano una particolare alterazione genetica, la fusione di geni NTRK (neurotrophic tropomyosin receptor kinase) rispondono al trattamento con larotrectinib di Bayer. I risultati di un’analisi per sottogruppi su una coorte di pazienti affetti da Tumori gastrointestinali hanno infatti dimostrato che il trattamento con larotrectinib ha portato a un tasso di risposta globale del ...

Nanomedicina : in futuro i Tumori potrebbero essere precocemente diagnosticati con un filo : Un team di ricercatori dell'università californiana Stanford University, guidato dal professor Sam Gambhir, sta lavorando alla messa a punto di uno speciale filo magnetico in grado di attirare le cellule tumorali che galleggiano nel sangue. Il filo, inserito in vena attraverso un catetere endovenoso standard, assieme a delle nanoparticelle magnetiche create ed iniettate per l'occasione, sarebbe in grado di attirare le cellule tumorali che ...

Tumori : in Italia nuova immunoterapia contro cancro polmone : È oggi disponibile anche in Italia atezolizumab, la prima immunoterapia anti-PD-L1 sviluppata da Roche e approvata da AIFA per il trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da carcinoma ...

Conciliare bellezza e Tumori si può - in Umbria attive le estetiste oncologiche : ... Marsciano, il centro storico si ripopola con musica, shopping e spettacoli Successivo: Ad Amelia arriva lo sportello del consumatore Redazione La VETRINA di TuttOggi.info TUTTOGGI.INFO Edizioni SYN-...

Leucemia linfoblastica acuta : l’eccessiva igiene durante il primo anno di vita potrebbe contribuire allo sviluppo di uno dei Tumori infantili più comuni : In uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Reviews Cancer, Mel Greaves, ricercatore britannico dell’Institute of Cancer Research di Londra, ha presentato le prove che sostengono una causalità multifattoriale della Leucemia linfoblastica acuta (LLA), uno dei tumori più frequenti in età pediatrica. Tenere i bambini protetti in case ultra-pulite e lontani da altri bambini potrebbe contribuire alla LLA. Nel suo studio, Greaves è ...

Tumori - amianto : nel Siracusano incidenza in linea con l’isola : Nel sito di interesse nazionale Siracusano, Priolo-Melilli-Augusta, una delle principali zone industriali d’Italia, la mortalità per Tumori è in linea con il resto della Sicilia così come l’incidenza, ovvero i nuovi casi, che anzi è al di sotto rispetto a Catania, Palermo e Messina. E’ quanto spiegato dalla professoressa Margherita Ferrante del Centro studi interdipartimentale territorio, sviluppo e ...

Tumori - il poliovirus sconfigge il cancro al cervello : +21% della sopravvivenza in 3 anni : Una terapia che sfrutta il poliovirus efficace per trattare il cancro al cervello. Il trattamento sviluppato presso il Duke Cancer Institute ha garantito un miglioramento significativo della sopravvivenza a lungo termine nei pazienti con glioblastoma ricorrente, con un tasso di sopravvivenza a tre anni del 21%. Comparativamente, solo il 4% dei pazienti con lo stesso tipo di tumore cerebrali risulta vivo dopo tre anni, quando sottoposti alla ...

Ricerca - Università di Padova : il rame molecola selettiva contro i Tumori : È a base di rame la molecola smart che colpisce i tumori in modo mirato. Ricercatori dell’Università di Padova, Cristina Marzano e Valentina Gandin del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Padova, con Marina Porchia e Francesco Tisato dell’ICMATE-CNR di Padova e in collaborazione con Carlo Santini e Maura Pellei della Scuola di Scienze e Tecnologie – Sezione di Chimica- dell’Università degli Studi di ...

Tumori : studio italiano apre ai farmaci antiacidi contro il cancro al fegato : Nuova strategia di cura dell’epatocarcinoma, con farmaci antiacidi in grado di bloccare il tumore per via diretta attraverso l’attivazione delle risposte immunitarie: lo dimostrano i risultati di uno studio reso possibile dalla stretta collaborazione tra clinici, immunologi, biochimici e patologi dell’Istituto nazionale Tumori di Milano e di altri centri di riferimento nazionali – tra cui le università di Firenze e di ...

Carolyn Smith contro Eleonora Brigliadori : “Dice cose offensive e gravissime - tipo che la chemio uccide ma i Tumori no” : Ancora sotto l’occhio del ciclone. Eleonora Brigliadori ora deve fare i conti con Carolyn Smith: la famosa maestra di danza e volto di Ballando con le stelle non può accettare le teorie contro la medicina tradizionale per sconfiggere i tumori. Proprio lei che da più di due anni combatte con forza la battaglia contro il cancro al seno e che alla macchina per la chemioterapia ha pure dato un nome per renderla più familiare, Ivy. “Questa ...

