Tour de France 2018 | le altre classifiche | Peter Sagan sempre più in verde | Pierre Latour

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas rafforza il primato - quarto Vincenzo Nibali. Valverde e Yates crollano : L’undicesima tappa del Tour de France 2018 ha regalato il primo scontro diretto tra i favoriti, ribaltando la classifica generale. Geraint Thomas si è preso la maglia gialla, allungando sui rivali e ora guida sul compagno di squadra di Chris Froome e su Tom Dumoulin. quarto posto per il nostro Vincenzo Nibali, seguito da Primož Roglic. Tanti uomini di classifica sono invece andati alla deriva, tra cui Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang e Adam ...

Tour de France 2018 - il mito dell’Alpe d’Huez. Una salita durissima - teatro di imprese epiche. Anche questa volta potrà essere decisiva : Dopo tre anni il Tour de France torna sulle strade del mitico Alpe d’Huez: non “una” scalata qualunque, ma “la” salita per eccellenza, vero e proprio patrimonio della Grande Boucle, icona del panorama delle due ruote a pedali. I corridori la affronteranno domani, giovedì 19 luglio, sul finale della dodicesima tappa della corsa più seguita in tutto il Mondo. Partiamo scomponendo in cifre la salita simbolo delle Alpi: ...

Tour de France - ecco la nuova classifica generale : Nibali è 4° - Pozzovivo 17° e Caruso 18°. Domani l’epica Alpe d’Huez : dettagli e altimetria : Tour de France, classifica generale stravolta nel secondo tappone alpino grazie agli attacchi di Movistar, Bahrain e Dumoulin. E Domani c’è l’Alpe d’Huez Nel giorno del 104° anniversario della nascita di Gino Bartali, finalmente abbiamo assistito ad un grande spettacolo al Tour de France: una tappa corta e con tantissime salite ha fatto letteralmente “esplodere” il gruppo, tanto che i corridori sono arrivati ...

Tour de France 2018 - risultato 11ma tappa : Sky padrona - vittoria e Maglia Gialla per Thomas - Froome stacca tutti. Nibali fatica - ma si difende : Ci si aspettava lo spettacolo ed è arrivato alla grande nella seconda tappa alpina del Tour de France 2018. L’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo, è stata un concentrato di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Alla fine un vero e proprio dominio per il Team Sky che porta dalla sua parte la Grande Boucle: Geraint Thomas trionfa, cogliendo il colpo doppio e andando a vestire anche la Maglia ...

Tour de France : ecco come il meteo influisce sulle corse e sui corridori : Il Tour de France è forse l’evento sportivo più faticoso sulla Terra: un viaggio su due ruote di quasi un mese attraverso diversi Paesi, 500 città e su e giù per molteplici tratti in montagna tra le Alpi Francesi, i Pirenei e il Massiccio Centrale. Il meteo svolge inevitabilmente un ruolo in alcuni punti di una corsa, soprattutto quando alcune tappe hanno una lunghezza superiore a 160 km. Con simili distanze le condizioni possono cambiare ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Bourg-Saint-Maurice-Alpe d’Huez. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : In programma domani (giovedì 19 luglio) la dodicesima frazione del Tour de France 2018. Si parte da Bourg-Saint-Maurice e si arriva sul mitico Alpe d’Huez, per un totale di 175,5km. E’ il terzo tappone alpino consecutivo, probabilmente dal punto di vista altimetrico il più impegnativo dell’edizione corrente della Grande Boucle, i favoriti per il trionfo generale dovranno uscire allo scoperto. La corsa affronta due Hors ...

LIVE Tour de France 2018 - Albertville-La Rosière Espace San Bernardo in DIRETTA : risultato e news in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018. Seconda giornata alpina per la Grande Boucle che affronta un percorso molto breve ma intensissimo: si parte da Albertville per giungere all’arrivo in salita di La Roisière Espace San Bernardo al termine di 108,5km. Davvero molte le insidie e i pericoli: si attraversano due GPM di Hors Categorie nei primi 60km, il Montée de Bisanne (12,4km all’8,2%) e il ...

