Superquark 2018 terza puntata 18 luglio | Piero Angela e il caos Xylella in Puglia

Superquark – Terza puntata del 18 luglio 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Esate= SuperQuark. Terza puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Terza puntata | 18 luglio […] L'articolo SuperQuark – Terza puntata del 18 luglio 2018 – ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 luglio 2018. 10 - 8 mln per Croazia-Inghilterra (47.2%). Crolla Superquark (7.9%) battuto da Chi l’ha Visto (8.5%) e tallonato da Il Segreto (7%) : La Croazia in finale Su Rai1 – dalle 21.37 alle 00.05 - Superquark ha conquistato 1.530.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 22.37 – la semifinale dei Mondiali Croazia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 10.785.000 spettatori pari al 47.2% di share (pre e post partita nel complesso: 6.197.000 – 31.5%). Il momento più Visto della partita sono stati i supplementari che hanno raccolto ...

Ascolti tv ieri - Superquark vs Croazia – Inghilterra | Dati Auditel 11 luglio 2018 : Seconda semifinale dei Mondiali di Russia 2018. Gli Ascolti tv di ieri, 11 luglio 2018, premiano ancora una volta Mediaset e la partita di calcio. Quanti telespettatori hanno visto la Croazia battere l’Inghilterra? Quanti, invece, hanno seguito Piero Angela e la nuova puntata di SuperQuark su Rai 1? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri, 11 luglio 2018 **Ascolti TV IN USCITA DALLE 10:00 RAI 1. La seconda serie di ...

Anticipazioni Superquark - puntata 18 luglio 2018 : tutti i servizi : Torna Superquark, il programma di divulgazione culturale condotto da Piero Angela in prima serata su Rai1: ecco le Anticipazioni della puntata del 18 luglio 2018 Il programma documentaristico, condotto da Piero Angela, torna in prima serata con una nuova puntata. Ecco in anteprima esclusiva per i lettori di SuperGuidaTv tutte le Anticipazioni e i servizi di Superquark che andranno in onda nella puntata di mercoledì 18 luglio 2018. Superquark ...

Superquark – Seconda puntata del 11 luglio 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Riecco l’esate , riecco SuperQuark. Seconda puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in Seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Seconda puntata […] L'articolo SuperQuark – Seconda puntata del 11 luglio 2018 – ...

Ascolti TV | Mercoledì 4 luglio 2018. Superquark riparte dal 16%. Chi l’ha Visto? 11.2% - Sacrificio d’Amore 8% : Piero Angela Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 3.053.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.461.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 MacGyver ha interessato 1.006.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn ha catturato l’attenzione di 1.554.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv ieri - Superquark vs Sacrificio d’amore | Dati Auditel 4 luglio 2018 : Eccoci giunti al consueto appuntamento con gli Ascolti tv di ieri, 4 luglio 2018. Come è andata la prima serata di un afoso mercoledì di piena estate? Il ritorno di Piero Angela su Rai 1 ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori, ma SuperQuark è riuscito a battere Sacrificio d’amore? L’assenza di partite di calcio per i Mondiali di Russia 2018 si è fatta sentire oppure no? Ecco tutti i numeri della prima serata con ...

Superquark 2018 - diretta prima puntata : ...

Superquark 2018 - diretta : Alberto Angela alla scoperta di Bologna : [live_placement] Superquark 2018, la nuova stagione Superquark torna su Rai 1 con nove nuove puntate in onda nella prima serata del giovedì da questa sera, 4 luglio 2018, dalle 21.25 e noi seguiremo la prima puntata live su TvBlog.prosegui la letturaSuperquark 2018, diretta: Alberto Angela alla scoperta di Bologna pubblicato su TVBlog.it 04 luglio 2018 22:20.

Superquark 2018 - diretta : robot chirurghi : [live_placement] Superquark 2018, la nuova stagione Superquark torna su Rai 1 con nove nuove puntate in onda nella prima serata del giovedì da questa sera, 4 luglio 2018, dalle 21.25 e noi seguiremo la prima puntata live su TvBlog.prosegui la letturaSuperquark 2018, diretta: robot chirurghi pubblicato su TVBlog.it 04 luglio 2018 22:15.

Superquark 2018 - diretta : Blue Planet : [live_placement] Superquark 2018, la nuova stagione Superquark torna su Rai 1 con nove nuove puntate in onda nella prima serata del giovedì da questa sera, 4 luglio 2018, dalle 21.25 e noi seguiremo la prima puntata live su TvBlog.prosegui la letturaSuperquark 2018, diretta: Blue Planet pubblicato su TVBlog.it 04 luglio 2018 21:30.

Superquark – Prima puntata del 4 luglio 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. E Piero Angela si dà anche alla musica. : Riecco l’esate , riecco SuperQuark. Prima puntata, in Prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntatee una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark musica. SuperQuark |Prima puntata | […] L'articolo SuperQuark – Prima puntata del 4 luglio 2018 – ...

Superquark 2018 4 luglio : anticipazioni sulla prima puntata con Piero Angela : SuperQuark 2018 4 luglio. Da mercoledì 4 luglio in prima serata 5 su Rai 1 torna per nove puntate il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche si stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2018 4 luglio anticipazioni: Un solo oceano Da mercoledì 4 luglio alle 21.25 su Rai1 ...

Superquark 2018 prima puntata 4 luglio : con Piero Angela servizi e documentari : ... l'estate porta con se in tv, tra mondiali e repliche, anche qualcosa di nuovo e atteso, il ritorno di Piero Angela e l'appuntamento estivo con Superquark , il suo programma che fa scienza, ...