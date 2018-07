“Roba spinta!” Valentino Rossi e Sofia | è passione sullo yacht Pioggia di flash

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il cuore dibatte per FrancescaNovello. Dopo la lunga storia con Linda Morselli (oggi compagna di Fernando Alonso) finita nel 2016, il Dottore ha ritrovato l’amore. Ventiquattro anni, modella di lingerie ed ex ombrellina (questo potrebbe aver facilitato il primo incontro col pilota), originaria di Arese, Milano. Su Instagram supera gli 80 mila mila follower ed è già stata soprannominata la ”Brooke Shields italiana”. Gli occhi verdi, i capelli scuri e le lentiggini sulle guance, del resto, ricordano l’attrice americana ai tempi di Laguna Blu. A dividerli 15 anni di differenza e un’oppostacalcistica: se il Dottore ha sempre tifato Inter, lei tifa Milan. Per il resto, i due sono già inseparabili. Tutto sarebbe iniziato a fine 2017, quando Francesca è stata ospite del pilota di MotoGp al Ranch di Tavullia. Da allora, è stata fotografata ...