huffingtonpost

: Palazzotto smentisce la giornalista tedesca: 'Tentativo di depistaggio' - HuffPostItalia : Palazzotto smentisce la giornalista tedesca: 'Tentativo di depistaggio' - ettorebianchi : @EPalazzotto smentisce la giornalista tedesca: 'Tentativo di depistaggio' - teseteso : RT @HuffPostItalia: Palazzotto smentisce la giornalista tedesca: 'Tentativo di depistaggio' -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Quello raccontato dalladella tvN-tv Nadja Kriewald e quello testimoniato dal video diffuso da Open Arms sarebbero "due interventi diversi, uno ad 80 miglia davanti ad al Khoms, l'altro davanti a Tripoli". Lo scrive su Twitter il deputato di Liberi e Uguali Erasmo, che era a bordo della nave Astral della ong spagnola: "Mentre una motovedetta girava la scena del salvataggio perfetto con una tv, un'altra lasciava in mezzo al mare 2 donne ed un bambino - racconta, per il quale la versione dellanon sarebbe altro che un "maldestrodi."Mentre una motovedetta girava la scena del salvataggio perfetto con una TV, un'altra lasciava in mezzo al mare 2 donne ed un bambino. Sono due interventi diversi, uno ad 80 miglia davanti a Khoms e l'altro davanti a Tripoli. Maldestrodi. ...