Investimenti | Tria | Subito attivabili 118 miliardi Nava | Servono Ipo

Dl dignità - Confindustria : frena Investimenti e limita la crescita : Roma, 18 lug., askanews, - Il decreto dignità, 'pur perseguendo obiettivi condivisibili, tra cui il contrasto all'abuso dei contratti flessibili e alle delocalizzazioni selvagge, contiene misure e ...

Decreto Dignità - Confindustria : disincentiva gli Investimenti e limita la crescita : Teleborsa, - Confindustria boccia il Decreto Dignità perché disincentiva gli investimenti e limita la crescita . Per le imprese - spiega il Direttore Generale dell'associazione delle imprese, Marcella ...

Industria : Anima - +10 - 2% Investimenti 4.0 nel 2018 : Alla politica quella di individuare i meccanismi di accelerazione di questi cambiamenti, per consolidare quanto Impresa 4.0 prevede puntando su un concetto largo di Industria: della manifattura, del ...

Industria : Anima - +10 - 2% Investimenti 4.0 nel 2018 : Sesto San Giovanni (Mi), 17 lug. (AdnKronos) – Gli investimenti 4.0 delle aziende della meccanica cresceranno a doppia cifra nel 2018 (+10,2%). Lo rende noto l’Ufficio Studi di Anima ConfIndustria in occasione dell’assemblea generale. Le tecnologie alimentari sono tra le voci più rilevanti e nel corso dell’anno guadagneranno nuove quote fino a un incremento del +7,2%. Anche le valvole e la rubinetteria investiranno più ...

Industria : Anima - +10 - 2% Investimenti 4.0 nel 2018 (2) : (Mi) – “Nei primi mesi del 2017 non era così diffusa la consapevolezza di cosa fosse il potenziale di questa 4.0. Nel corso dei mesi, gli obiettivi e le strategie imprenditoriali si sono chiariti e c’è stata una rinascita degli investimenti tecnologici e un rinvigorirsi degli ordinativi” ha aggiunto Caprari evidenziando che “abbiamo potuto recuperare una parte del divario competitivo che si era creato con le altre ...

Accordo Città metropolitana e Confindustria Emilia per attrarre nuovi Investimenti produttivi : Sottolineo sostenibile, in quanto riteniamo che efficienza energetica, economia circolare e industria 4.0 debbano essere i punti di riferimento per le aziende che si insedieranno. Tutto ciò non ...

Tria : "In Italia servono Investimenti" : Dobbiamo fare anche investimenti di tipo tradizionale: crollano i Tribunali, crollano le scuole, c'è il dissesto idrogeologico', spiega il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in conferenza stampa ...

Tria : 'Niente manovra nel 2018 - aumentare gli Investimenti' : "E' probabile che dovremo rivedere il timing aggiustamento in relazione anche al rallentamento dell'economia", ma "per il 2018 non cambiamo gli obiettivi. Si vedrà a consuntivo se abbiamo rispettato ...

Tria : centro manovra è far crescere quota Investimenti su spesa : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin. 'Abbiammo discusso della qualità, ci siamo trovati d'accordo sul …

I piani di Tria : meno spese correnti - più Investimenti - no manovrina : Nel suo discorso il ministro dell'Economia è rimasto più vago sui cavalli di battaglia di Lega e Cinque stelle, ovvero flat tax e reddito di cittadinanza -

Tria : non mettere a repentaglio il calo del debito - Investimenti fuori deficit : Il ministro dell'Economia: «Ripresa a ritmi più contenuti». «Sì» alla risoluzione di Camera e Senato: «Congelare l'aumento dell'Iva». Sullo spread: «L'aumento dei tassi nelle ultime settimane è conseguenza ...

Tria auspica svolta europea : separare spese correnti da spese Investimenti : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria rimarca la necessità, in Europa, di separare le spese correnti dalle spese per gli investimenti.

Def - Tria : ?calo del debito necessario - task force per il rilancio degli Investimenti : Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza Lega-M5S sul Def. I voti favorevoli sono stati 330, quelli contrari 242. La risoluzione impegna il governo a disinnescare le clausole di salvaguardia sugli aumenti Iva, che l'anno prossimo valgono 12,5 miliardi, e chiede di «riconsiderare in tempi brevi» il quadro di finanza pubblica 2019-2021, puntando su una maggiore flessibilità delle regole Ue ...

Def - Tria : “Continuiamo a ridurre il debito e rispettare impegni. È condizione per rivendicare spazio per gli Investimenti” : Da un lato la maggioranza che nella sua risoluzione impegna il governo a “realizzare nel tempo un cambio radicale del paradigma economico”, assumere tutte le iniziative “per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti l’aumento dell’aliquota Iva e delle accise su benzina e gasolio” e “riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i ...