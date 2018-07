Udinese | Lasagna sempre più decisivo | doppietta in amichevole FOTO ...

Udinese - Lasagna sempre più decisivo : doppietta in amichevole : Un test valido per avere le prime indicazioni contro una squadra, l’ND Gorica, che inizierà il proprio campionato tra pochi giorni e che quindi è molto più avanti nella preparazione rispetto ai nostri bianconeri. Si chiude 2-0 con una doppietta del “solito” Kevin Lasagna, perfetto terminale offensivo delle manovre dei ragazzi di Mister Velazquez. Questa nuova Udinese non butta mai via il pallone e sembra voler gestire il gioco fin dalla ...