Truffe online | falsa mail Enel cerca di carpire dati carte credito

Truffe online : paghi - ma la merce non c'è : Gli oggetti: playstation, macchine fotografiche, Rolex, I- pad, automobili, moto, addirittura una motozappa. I protagonisti: giovani, persone di mezz'età, anziani, uomini e donne, italiani e stranieri.

Truffe online e furti di identità : arresti in tutta Italia/ Ultime notizie video : come avvenivano le frodi : frodi informatiche e furti d’identità: polizia di Catania smaschera banda criminale dedita al cyber crime. arresti e perquisizioni in corso: migliaia di vittime in tutta Italia.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:07:00 GMT)

Catania - frode e Truffe online : 14 arresti. “Migliaia di vittime in tutta Italia” : frode, accesso abusivo a sistemi informatici, sostituzione di persona, truffa e riciclaggio. Questi i capi d’accusa che hanno portato all’arresto di 14 persone a Catania, tre in carcere altre 11 ai domiciliari e altre 32 indagate. È il risultato delle indagini della polizia postale che, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, ha scoperto un’associazione a delinquere dedita al cyber crime finanziario che ha colpito migliaia ...

Catania. Truffe online : operazione Sim Swap diversi arresti : Blitz della Polizia Postale di Catania nell’ambito dell’operazione Sim Swap. Sono 40 le persone indagate oggetto di perquisizioni in queste ore,

Truffe online - operazione Polizia Postale Giro da 230mila euro - 11 misure cautelari - 33 indagati : Pescara - Associazione per delinquere dedita alla commissione di Truffe e illecito utilizzo di strumenti di carte di credito. Sono i reati contestati alle persone coinvolte nell'indagine della Procura di Pescara che ha portato a undici misure cautelari - 8 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora - eseguite con il concorso di Compartimento Polizia Postale di Ancona, Squadra Mobile di Pescara e Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo. Le ...

Milano : Truffe immobiliari online - tre arresti : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - E' di tre arresti il bilancio di un'inchiesta della procura di Milano contro le truffe immobiliari. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite da personale della sezione di polizia giudiziaria - aliquote Polizia di Stato e Guardia di finanza - nel procedimen

CyberTruffe su conti correnti banche online - pec falsificate/ 5 arresti nel Reggino : investivano in Bitcoin : Cybertruffe su banche online, Pec falsificate: è la prima volta che viene infranto il muro della 'posta certificata'. Il sistema del 'man in the middl