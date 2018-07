Serie A E Serie B In Streaming Su Mediaset Premium | Quanto Costa? Come Funziona?

Serie A - la stagione si decide in Procura : richiesta la penalizzazione di Chievo e Parma : La Procura della Figc ha chiesto una penalizzazione di 15 punti per il Chievo Verona, da scontare nella stagione 2017/2018. La richiesta, avanzata davanti al Tribunale federale nazionale durante il processo per...

La procura della FIGC ha chiesto la retrocessione in Serie B per il Chievo Verona : Il procuratore della FIGC ha chiesto al Tribunale sportivo federale una penalizzazione di 15 punti per il Chievo Verona da applicare alla classifica finale della passata stagione di Serie A. Se accettata, la penalizzazione chiesta per la contabilizzazione nei bilanci The post La procura della FIGC ha chiesto la retrocessione in Serie B per il Chievo Verona appeared first on Il Post.

Dopo La Casa di Carta su Netflix arrivano nuove Serie tv originali del creatore Alex Pina : Senza ombra di dubbio il successo globale de La Casa di Carta su Netflix ha rappresentato uno spartiacque per il colosso dello streaming, ispirando anche nuovi modelli di business e motivando nuovi investimenti. Non solo Netflix ha deciso di entrare nella produzione della serie accanto ad Atresmedia per una terza (e non prevista) stagione della saga dei raPinatori della Zecca di stato spagnola, ma ha anche firmato un accordo esclusivo con il ...

Prime immagini di She-Ra e le principesse del potere - nuova Serie Netflix-Dreamworks : Forse non proprio tutti se la ricordano ma She-Ra è stata una delle protagoniste dei cartoni animati che milioni di bambini in tutto il mondo hanno visto, specialmente tra gli anni 80 e 90, e ora è pronta per fare il suo ritorno sulle scene in grande stile grazie a una nuova serie, prodotta da Dreamworks e Netflix. Tecnicamente sorella gemella del più famoso He-Man (che potrebbe essere oggetto di nuovo film live-action), She-Ra è di fatto il ...

Praticamente certo l’accordo tra Dazn e Sky : costi extra e come vedremo la prossima Serie A? : Si prospetta un accordo tra Dazn e Sky in merito ai diritti televisivi del prossimo campionato di Serie A, con una proposta più articolata per chi vorrà seguire tutto il calcio italiano. La spartizione iniziale dell'offerta prevedeva sette partite a giornata assegnate a Sky e tre a Perform, con quest'ultima che avrebbe richiesto un abbonamento mensile ai propri clienti pari a 9,90 euro. Con il primo mese gratuito e con la possibilità di ...

Diritti Tv - guai per gli appassionati italiani : tutta la Serie A con un solo abbonamento? Impossibile! : Calcio, i tifosi sono stati inguaiati dalle ultime mosse in fatto di Diritti tv, sarà infatti impossibile seguire tutta la Serie A con un solo abbonamento Gli appassionati di calcio italiani, dovranno rassegnarsi. Nella prossima stagione sarà impossibile seguire tutte le gare della Serie A con un solo abbonamento e sarà dunque impossibile avere nel proprio ‘pacchetto’ tutte le gare della propria squadra del cuore. Sky e Dazn si ...

Il Parma rischia la Serie A : la procura federale chiede 2 punti di penalizzazione : Due punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Serie B 2017-2018 o, in alternativa, 6 punti di penalità nella Serie A 2018-2019. È questa la richiesta avanzata dalla procura federale della Figc nei confronti del Parma calcio davanti al Tribunale federale nazionale per il presunto tentato illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Prima dell’ultima gara di campionato contro lo Spezia in programma al Picco il 18 maggio ...

Adeguamento dello stadio alla Serie C tifosi e politica applaudono : alla nuova Giunta 'diciamo che per amministrare lo sport ci vuole innanzitutto Serietà verso le società, ma anche tanta passione', aggiungono Carapia e Marchetti. 'Ci auguriamo che all'impegno ...

