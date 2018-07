Papa Francesco cerca un nuovo modo di comunicare Un ‘miracoloso’ precedente può aiutarlo

Violenze in Messico - fonti : Papa Francesco interverrà per il dialogo sulla pace : Papa Francesco ha accettato di partecipare a un'iniziativa di pacificazione del Messico promossa dal vincitore delle elezioni presidenziali, Andres Manuel López Obrador, per mettere fine a undici anni ...

Gianni Vattimo - telefonata con Papa Francesco : 'Un'Internazionale comunista - lui cambierà il mondo' : Il filosofo Gianni Vattimo si ritrova al centro di una polemica per la telefonata ricevuta da Papa Francesco che lo aveva chiamato dopo aver letto il suo ultimi libro Essere e dintorni. Bergoglio, ...

Trump batte Papa Francesco : è lui il più seguito su Twitter : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, supera il Papa nella classifica dei leader più seguiti di Twitter. Il numero dei follwers del presidente Usa cè infatti raddoppiato rispetto allo scorso ed ha raggiunto la quota di 53.3 milioni di utenti del social network. In questo modo, l'account personale @realDonaldTrump supera di circa sei milioni di utenti la somma degli account ufficiali di Sua Santità, che hanno raggiunto i 47 milioni nelle ...

Gmg - Papa Francesco sarà a Panama dal 23 al 27 gennaio 2019 : Papa Francesco si recherà a Panama dal 23 al 27 gennaio 2019 in occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Lo ha annunciato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Greg Burke, ...

Mondiali - Papa Francesco consola i tifosi brasiliani : “Vedo bandiere brasiliane, coraggio!, un’altra volta ci sarà”: lo ha detto Papa Francesco alla fine dell’Angelus rivolgendosi ai fedeli brasiliani in piazza San Pietro, molto verosimilmente riferendosi alla sconfitta subita dal Brasile ai Mondiali.L'articolo Mondiali, Papa Francesco consola i tifosi brasiliani sembra essere il primo su CalcioWeb.

La svolta di Francesco : il summit di Bari allontana il Papa e Putin : Bergoglio ha riunito in Puglia il "governo in esilio": intento a scongiurare, o quanto meno arginare, un esito tragico, ma realistico e statistico, se guardiamo all'orizzonte dei numeri. Che parlano di cristiani dimezzati, sulla via di Damasco. Ridotti a un quarto, nei deserti tra i due fiumi, dove Dio strinse il patto "stellare" con Abramo, promettendogli una discendenza infinita.È questo lo scenario, suggestivo e struggente. L'immagine ...

'Prego per chi lavora in mare' - Papa Francesco - : Città del Vaticano, 8 lug., askanews, - 'Oggi ricorre la 'Domenica del mare', dedicata ai marittimi e ai pescatori. Prego per loro e per le loro famiglie, come pure per i cappellani e i volontari dell'...

Papa Francesco a Bari con i Patriarchi punta il dito contro le grandi potenze : "Basta con armi - gas e sete di guadagni" : Non c'è nessuna "alternativa possibile alla pace": Papa Francesco ha lanciato un forte appello per il Medio Oriente, terra "calpestata" per interessi altrui, devastata a causa della corsa al riarmo, sfruttata per i suoi giacimenti energetici. E allora il pontefice, anche a nome delle Chiese cristiane radunate a Bari, dice al mondo una serie di "Basta!": "Basta ai tornaconti di pochi sulla pelle di molti! Basta alle occupazioni di terre ...

Papa Francesco a Bari prega per il Medio Oriente : “L'indifferenza uccide” : Papa Francesco è stato accolto dalla città di Bari con grande affetto e un mare di applausi al suo arrivo sul lungomare a bordo di un pullman scoperto, insieme ai Patriarchi delle Chiese e delle...

Bari - Papa Francesco prega per il Medio Oriente davanti a 100mila persone. Fa rumore l’assenza del patriarca russo Kirill : “L’indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze”. È l’appello che Papa Francesco ha rivolto da Bari in uno storico incontro di preghiera ecumenica per la pace con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane del ...