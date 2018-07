Obama | ' no alla politica della paura e del rancore'

Il vicesegretario alla sicurezza Usa : 'Renzi svelò a Obama le interferenze di Putin sul voto' : Quando il 18 ottobre del 2016 l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi si trova alla Casa Bianca denuncia a Barack Obama le interferenze della Russia sul voto per il referendum costituzionale: '...

Addio a Piliph Roth - quando Obama lo premiò alla Casa Bianca : Se ne è andato Philip Roth, scrittore di fama mondiale e vincitore del Premio Pulitzer. Una vita fatta di successi che l'hanno consacrato...

L’allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Luigi Di Maio e Matteo Salvini propongono Giuseppe Conte come premier a Sergio Mattarella, durante i loro colloqui al Quirinale. “Sarà un premier politico per un governo politico, e speriamo che verrà incaricato”, afferma il capo politico del M5s, che aggiunge: “Sia io sia Salvini sar

L'allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Ha ottenuto il 68 per cento dei voti con un'affluenza del 46 per cento , meno secondo i conteggi non ufficiali, , in un contesto che gli ...

Michelle Obama : rinuncia definitiva alla presidenza degli Stati Uniti? Video : Michelle Obama è di fatto un’icona. Lo era diventata di suo gia' con la presidenza del marito Barack: una first Lady presente, anzi onnipresente, sicura, disinvolta e sempre impegnata politicamente al fianco, a lato ed in maniera accessoria nelle grandi tematiche liberal di una presidenza di per sé gia' rivoluzionaria, col primo afroamericano entrato alla Casa Bianca come inquilino principale. Lo stile Michelle Michelle è un donna elegante, pure ...