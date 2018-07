Malattie cardiache | quando il sesso fa bene al cuore

Obesità : una perdita di peso del 10% contribuisce a bloccare le Malattie cardiache : Uno studio australiano dimostra per la prima volta che le persone obese che soffrono di fibrillazione atriale possono ridurre o annullare gli effetti della patologia perdendo peso. Pubblicato sulla rivista Europace e condotto dal Centre for Heart Rhythm Disorders dell’University of Adelaide e il South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI), lo studio ha svelato che una perdita di peso del 10%, insieme alla gestione dei fattori ...