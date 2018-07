Johnson & Johnson batte le attese a livello di utile

Johnson & Johnson - profitti e ricavi in aumento : Teleborsa, - Risultati di bilancio positivi per Johnson & Johnson nel secondo trimestre dell'anno . Aumentano profitti e ricavi della società, ed il risultato non viene intaccato dalla recente ...

Johnson & Johnson - profitti e ricavi in aumento : Risultati di bilancio positivi per Johnson & Johnson nel secondo trimestre dell'anno . Aumentano profitti e ricavi della società, ed il risultato non viene intaccato dalla recente pronuncia di un ...

Tumori e talco : Johnson & Johnson dovrà pagare 4 - 7 miliardi di dollari : Negli Stati Uniti, una giuria di St. Louis ha deciso che l’azienda Johnson & Johnson dovrà corrispondere complessivamente quasi 4,7 miliardi di dollari alle donne che l’accusano di avere sviluppato un cancro alle ovaie in seguito alla presenza di asbesto (amianto) nel talco che ha prodotto negli anni. L’azienda si è detta “profondamente delusa” per un “processo fondamentalmente ingiusto” e che ...

