Com' è andato l' incontro Trump-Putin?

"Svesto i panni del Moro" : dopo 10 anni di Carlevè a Mondovì Comino rimette il mandato : "Tutte le stagioni della vita hanno un inizio ed una fine" : si può sintetizzare così il lungo messaggio che Carlo Comino, per dieci edizioni sua maestà il Moro della città di Mondovì, in provincia di ...

'Catanzaro in Festa' boicottata? Mandato a legale contro accuse 'The Best Show' al Comune : Replica l'amministrazione comunale alle accuse rivolte dall'associazione "The Best Show", organizzatrice della quarta edizione di Catanzaro in Festa, che attraverso un video pubblicato sulla propria ...

Simone Coccia VS Danilo Aquino - scontro su Instagram/ “Te rode er cul*!” - “T’insultano tutti - racComandato!” : Simone Coccia VS Danilo Aquino, scontro social dopo il Grande Fratello 15, “Te rode er cul*!”, “T’insultano tutti, raccomandato!”: ecco cosa è successo.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:56:00 GMT)

Giancarlo Magalli : «In Rai? Un buon 20% è racComandato» : ecco cosa rivela sulle assunzioni : Salvini propone il censimento dei Rom, Di Maio di censire i raccomandati in Rai . Non ha fatto discutere come quella del ministro agli Interni, ma la proposta dell'altro vice premier ha aperto una ...

In un parere chiesto a febbraio dal ministero della Salute, Il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato che venga proibita la vendita di "cannabis light", una marijuana con pochissimo principio attivo, che non provoca sostanziali effetti psicotropi ed è legale dallo scorso

Filippo Magnini e Giorgia Palmas/ "Ecco Come è andato l'incontro con i suoceri" : Filippo Magnini e Giorgia Palmas annunciano le nozze ai microfoni di Chi e tornano sui social: la frecciatina di lui dopo l'accusa di doping e la nuova avventura di lei.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Com’è andato l’incontro Conte – Merkel a Berlino prima del vertice Ue : La cancelliera Angela Merkel ha incontrato ieri a Berlino il premier italiano Giuseppe Conte. In vista, il 28-29 giugno, il vertice del Consiglio europeo in cui la Ue ha da affrontare importanti questioni: “La posta in gioco per l’Europa è altissima – he detto il premier Conte – i temi dell’immigrazione e della governance economica dell’Ue possono e devono essere occasione per pervenire a costruire ...

Ascolti tv Balalaika : Come è andato il debutto di Nicola Savino e Ilary Blasi? : come è andato il debutto di Nicola Savino e Ilary Blasi insieme a Belen Rodriguez? Cosa dicono i dati Auditel e quale è stato il responso del pubblico? Balalaika è piaciuto oppure no, ma soprattutto quanti telespettatori si sono sintonizzati su Canale 5 dopo Portogallo vs Spagna per seguirlo? Ecco tutti i dati e i commenti. A quanto pare il popolo del web si è particolarmente divertito grazie alle facce della moglie di Francesco Totti. Ascolti ...

L'unico problema tra Conte e Macron è Salvini. Come è andato il vertice di Parigi : Una "perfetta sintonia" e l'annuncio di un nuovo bilaterale Italia-Francia in autunno a Roma per rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Dopo le tensioni dei giorni scorsi sul nodo migranti, è pace fatta tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e quello francese Emmanuel Macron dopo i giorni "turbolenti a causa dell'affare Aquarius" Come li ha definiti Conte. La stoccata a Salvini Anche se ...

Com'è andato l'incontro a Parigi tra Macron e Conte : Parigi, 15 giu. , askanews, Palazzo Chigi fa filtrare voci di 'convergenze' fra Roma e Parigi, ma al termine del pranzo di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron l'elemento più ...

“Ancora non ti basta?” Chiambretti furia contro Michelle e lite in diretta. E stavolta il Comico non scherza - il Comportamento della presentatrice non gli è andato proprio giù : Da due come loro, legati da una profonda amicizia, nessuno se lo aspettava. Epperò stavolta deve averla fatta proprio grossa se Piero Chiambretti ha deciso di tirarle le orecchie in diretta tv. La lei in questione è Michelle Hunziker collega con la quale Chiambretti si è seduto insieme dietro la scrivania di ‘Striscia la Notizia’. Nel dettaglio il conduttore ha ricevuto la linea da “Vuoi scommettere?” con quasi 40 minuti di ritardo e non ...

Ascolti tv 13 giugno 2018 : Com’è andato il debutto de Il Supplente : Il Supplente 2018, Ascolti tv: il nuovo programma di Rai2 debutta con 1,6 milioni di spettatori Mercoledì 13 giugno, in prima serata, c’è stato il debutto de Il Supplente 2018. E Ascolti tv alla mano, la prima puntata del nuovo programma di Rai2 prodotto da Palomar ha entusiasmato il pubblico. Ieri sera, infatti, sul secondo canale […] L'articolo Ascolti tv 13 giugno 2018: com’è andato il debutto de Il Supplente proviene da ...

Si conferma la coalizione più forte nel paese, ma i buoni risultati al Sud arrivano soprattutto grazie alle difficoltà del M5S

Come è andato il debutto di Conte al G7 : Donald Trump litiga con il Canada, discute con la Francia, vuole riaprire le porte del G7 alla Russia (che si dice poco interessata). Giuseppe Conte esordisce facendo la parte del più filotrumpiano tra i capi di governo europei presenti a Charlevoix. Fa la voce grossa con l’Unione Europea sugli immigrati, incassa da lontano gli apprezzamenti dell’ungherese Viktor Orban (che però avverte: noi non ci prenderemo nessun ...