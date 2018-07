Pace fra Di Maio-Tria | uniti contro l’Inps 

GAZA - TRA HAMAS E ISRAELE FRAGILE TREGUA DOPO GLI SCONTRI/ Ultime notizie - Usa "Provate la Pace" : Striscia di GAZA, raid ISRAELE DOPO i missili palestinesi: Ultime notizie, HAMAS e la jihad islamica chiede TREGUA e "cessate il fuoco". Riserva Netanyahu: convocato Consiglio di Difesa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Violenze in Messico - fonti : Papa Francesco interverrà per il dialogo sulla Pace : Papa Francesco ha accettato di partecipare a un'iniziativa di pacificazione del Messico promossa dal vincitore delle elezioni presidenziali, Andres Manuel López Obrador, per mettere fine a undici anni ...

Luciano Nobili Vs Francesco Borgonovo/ Video - L'aria che tira : "Fai Pace con il cervello" : Luciano Nobili Vs Francesco Borgonovo, ed un altro litigio tv a La7 è servito. Questa volta la location è L'aria che tira ma gli stracci volano lo stesso: "Fai pace con il cervello"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:55:00 GMT)

Civitavecchia - sul carbone è Pace armata fra Enel e camalli : È tregua armata fra Enel, da una parte e sindacati dall'altra con il comune di Civitavecchia e la Regione Lazio nelle vesti di mediatori. La vicenda riguarda la gara che l'azienda elettrica vuole ...

Fra Etiopia ed Eritrea finalmente la Pace : Secondo: entrambi i Paesi lavoreranno per promuovere una stretta collaborazione politica, economica, sociale e culturale e nell'ambito della sicurezza. C'è da sperare che il nuovo clima possa ...

IL GENOCIDIO IN RUANDA/ Testimonianza shock di un soldato francese "la nostra non era missione di Pace" : Nuove accuse riportano in primo piano le presunte responsabilità della Franica nel GENOCIDIO di quais un milione di ruandesi nell'estate del 1994, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:19:00 GMT)

Stadio Roma - Fraccaro : “Lanzalone? Era persona molto caPace che ha dato una mano. E se ha sbagliato pagherà” : Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento e alla Democrazia Diretta conferma la circostanza: “Lanzalone era una persona molto capace che ha dato una mano e come chiunque se sbaglia paga. Vediamo cosa diranno le procure”. Fraccaro non è pentito del suggerimento dato al primo cittadino di Roma: “Adesso non facciamo dietrologie. Noi – spiega Fraccaro – abbiamo sempre lavorato per il meglio, abbiamo ...

DOPO IL SUCCESSO DI 'PaceNZIA' - IL REGISTA FRANCESCO LA ROSA CI RIPROVA CON IL MEDIOMETRAGGIO "MALEDETTISSIMA TU" : Oggi presentiamo ai nostri numerosi e fedeli lettori appassionati di cinema e spettacoli "Maledettissima tu" del REGISTA siciliano FRANCESCO La ROSA che ha scritto alle nostre redazioni di RTC e de Il Giornale di Calabria per far conoscere anche al pubblico calabrese la sua ...

Siglata la Pace Italia-Francia. Raggiunta l'intesa non solo sui migranti : Macron ha ricevuto Conte all'Eliseo: cambiare il trattato di Dublino, rafforzare i controlli e creare hotspot nei paesi d'origine dei migranti. Questi sono gli obiettivi comuni. Per il Presidente del ...

AQUARIUS - ‘Pace’ CONTE-MACRON/ Vertice Italia-Francia : “hotspot in paesi d’origine dei migranti” : Caso AQUARIUS, oggi Vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:29:00 GMT)

La Comedie francaise. Macron fa Pace con Conte. Ok di Salvini che sposta il tiro sulle ong : Dopo quasi tre giorni di 'Comedie francaise', si chiude lo scontro tra Italia e Francia sull'immigrazione. Giuseppe Conte conferma il bilaterale di domani con Emmanuel Macron, il quale stanotte lo ha chiamato, ha preso le distanze dalle accuse arrivate dal suo partito En Marche verso il governo di Roma ("Vomitevole") e ha inquadrato tutta la querelle su binari di "pragmatismo collaborativo", riferiscono alte fonti istituzionali. Matteo Salvini, ...

La ministra francese offre la Pace «Europa troppo distante - vogliamo aiutare l'Italia ma parliamoci» : Il suo omologo, il ministro Paolo Savona, è noto per essere euroscettico e per questo non ha ottenuto il dicastero dell'Economia. Qual è stato il tenore del vostro colloquio? «Ci siamo parlati al ...

