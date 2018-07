optimaitalia

: Ora in onda Lenny Kravitz - Low su Webradio Finance - WebradioFinance : Ora in onda Lenny Kravitz - Low su Webradio Finance - OptiMagazine : Lenny Kravitz all’Arena di Verona il 16 luglio: scaletta, ultimi biglietti in prevendita e prossimi concerti in Ita… - PantheonVerona : L'appuntamento è per stasera alle 21 in Arena. Quella veronese sarà l'unica data per il nord Italia. Prossima tappa… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Atteso per stasera il concerto didi.Il monumentale anfiteatro si prepara ad accogliere un tutto esaurito di fan impazienti. L’artista sigla il suo arrivo in Italia con un sold out in una delle location più suggestive del nostro panorama, da tempo consacrata tempio della musica.Quella del capoluogo veneto tuttavia è sola la prima delle date italiane. Dopo il benvenuto di stasera, il tour proseguirà infatti per altre due tappe previste nel nostro Stivale: i prossimi appuntamenti saranno a Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone il 18e ancora il 28Concerti di Barolo (provincia di Cuneo), in Via Alba, per il Collisioni Festival.Un tour internazionale, inaugurato in Messico, per promuovere l’uscita dell’album Raise the vibration, disponibile dal 7 settembre 2018 in tutti gli stores e anticipata ...