I big della Rete contro il terrorismo

Reunion True Blood in big Little Lies 2 : Denis O’Hare si unisce al cast della serie HBO : I fan di True Blood saranno lieti di rivedere il Re del Mississippi Russell Edgington insieme ad Eric Northman e non per un revival della serie ma perché Big Little Lies 2 ha scelto Denis O'Hare come regular nei nuovi episodi. Naturalmente l'attore non ha bisogno di presentazione e chi ama le serie tv lo conosce bene non solo per il suo ruolo nella serie dedicata ai vampiri ma anche per American Horror Story e This is Us, per nominare solo i ...