Cda Rai | voto online per candidati M5S

Il M5S vota on line per i membri del Cda Rai - 5 i nomi - : Roma, 16 lug., askanews, - Sono Paolo Cellini, Beatrice Coletti, Paolo Favale, Claudia Mazzola e Enrico Ventrice i cinque candidati scelti dal Movimento 5 stelle fra quanti avevano mandato il loro ...

Rai - M5s mette ai voti i candidati per il Cda. Tra loro anche la giornalista del Tg1 che fu accusata da Casalino : “Servizietti” : La manager televisiva di lunghissima esperienza, un prof che ha lavorato in numerose multinazionali, l’avvocato da una vita nella Rai, il producer e film-maker che lavora all’ufficio di corrispondenza della tv pubblica a New York, la giornalista del Tg1 contro la quale Rocco Casalino si scagliò additandola sul blog di Beppe Grillo per i suoi “servizietti” (così scrisse il portavoce dei Cinquestelle). Sono i candidati ...

Rai - M5S : voto online per scegliere i candidati al Cda : Saranno scelti online i candidati del M5S al Cda della Rai: la votazione avverrà sul sistema Rousseau domani dalle 10 alle 19. Lo si legge sul blog. È stata fatta una prima scrematura e sono stati ...

M5S mette martedì in votazione su Rousseau i candidati al Cda Rai. "Basta lottizzazione" : Il M5S martedì 17 luglio dalle 10 alle 19 sceglierà online "su Rousseau i suoi candidati" al Cda della Rai. Lo si legge sul blog. È stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ad impegnarsi nella realizzazione della nostra visione di tv pubblica. I profili più votati saranno quelli che il M5S esprimerà in Parlamento. Ogni iscritto potrà esprimere una sola preferenza. ...

Cda Rai - domani voto online M5s per i 5 candidati/ Ultime notizie “liberi dalla politica” : la cinquina di nomi : Cda Rai, domani il voto online M5s su Rousseau per i 5 candidati grillini: Ultime notizie, la nuova riforma per elezione Cda. La cinquina di nomi: "liberi dalla politica, no lottizzazione"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:13:00 GMT)

M5S - domani voto online per i candidati al Cda Rai : la scelta su una cinquina di nomi : Cinque i nomi fra cui scegliere e sul sito sono indicati i curriculum: Paolo Cellini , manager che insegna economia digitale alla Luiss e in passato ha lavorato per Microsoft e Walt Disney,; Beatrice ...

Cda Rai : il Movimento 5 stelle annuncia il voto su Rousseau : Il Movimento 5 stelle sceglierà domani i suoi candidati al consiglio di amministrazione della Rai attraverso una votazione online sulla piattaforma Rousseau. Ad annunciarlo è il Blog delle stelle. «...

Cda Rai - il M5s sceglie i suoi candidati con la votazione online : “Merito torni al centro” : Il MoVimento 5 Stelle sceglierà con una votazione online sulla piattaforma Rousseau i suoi candidati da votare in Parlamento - sia alla Camera che al Senato - per l'elezione del consiglio d'amministrazione della Rai. Cinque i candidati in lizza per il M5s: le votazioni si terranno mercoledì in entrambi i rami del Parlamento.Continua a leggere

Rai : M5S - domani voto online candidati Cda : Il M5S domani dalle 10 alle 19 sceglierà online "su Rousseau i suoi candidati" al Cda della Rai. Lo si legge sul blog. E' stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ...

Cda Rai - Mattiucci candidato in nome della comunicazione sociale : ... giornalista che con la Rai si è già incrociato in altra veste da quella per cui si è candidato: "Quando ero al Corriere della Sera, con il Tg2 - ricorda - ho realizzato degli spazi dedicati al mondo ...

Fico : "Cda Rai - banco prova legislatura" : 21.33 "La Rai è la principale industria culturale del Paese e svolge un prezioso ruolo di servizio pubblico. Competenza, indipendenza e capacità di visione e progettazione del servizio pubblico dovranno essere i fari che guideranno la scelta dei componenti del futuro Consiglio di Amministrazione". Lo afferma il presidente della Camera, Fico, su Fb. "Credo sia un momento molto importante per la democrazia e, come ho già avuto modo di ...

Rai : Fico - scelta Cda sarà banco prova legislatura : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Un piccolo aggiornamento dopo la riunione dei capigruppo, in cui abbiamo fissato il calendario dei lavori della Camera per le prossime settimane. Come sapete, il Parlamento dovrà eleggere quattro membri del nuovo consiglio di amministrazione della Rai. Due saranno scelti dalla Camera e due dal Senato (mentre due sono scelti dal Governo e un settimo è eletto dai dipendenti dell’azienda). La votazione ...

Rai : Fico - scelta Cda sarà banco prova legislatura : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Un piccolo aggiornamento dopo la riunione dei capigruppo, in cui abbiamo fissato il calendario dei lavori della Camera per le prossime settimane. Come sapete, il Parlamento dovrà eleggere quattro membri del nuovo consiglio di amministrazione della Rai. Due saranno scelti dalla Camera e due dal Senato (mentre due sono scelti dal Governo e un settimo è eletto dai dipendenti dell’azienda). La ...

Rai : il 18 luglio voto Camera su 2 membri Cda : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il 18 luglio alle 11 e 30 è stata fissata la votazione sui 2 membri del Cda Rai eletti dall’aula di Montecitorio. A seguire vi saranno le votazioni su 2 componenti del consiglio della giustizia amministrative, della Corte dei Conti e della giustizia tributaria. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera. L'articolo Rai: il 18 luglio voto Camera su 2 membri Cda sembra essere il primo su ...