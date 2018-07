Rimini | al via domani Cartoon Club

Dall'Arizona a Rimini - il viaggio dei Calexico si ferma a Percuotere la mente : 704294 " 96 biglietteriateatro@comune.Rimini.it www.sagramusicalemalatestiana.it In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Novelli.

Al via lunedì 16 luglio a Rimini la XXXIV edizione di Cartoon Club : ... con proiezioni, anteprime, mostre, presentazioni, incontri, spettacoli. L'anima più giocosa e commerciale tornerà invece come di consueto al parco Fellini, a Marina centro, con la XXII edizione ...

Rimini - bimbo cacciato dal parco : 'Fai schifo - sei nero - vattene via da qui' : A Rimini, un bambino di cinque anni è stato allontanato dal parco per avere il colore della pelle diverso da quello degli altri bambini che giocavano all'aperto. Sembra assurdo, ma sembra proprio che l'indole razzista regni anche fra i bambini, specie in questi giorni dove le tematiche maggiormente affrontate dai media riguardano migranti, accoglienza e simili. Questo caso si va ad aggiungere alla serie di offese che giornalmente regnano sui ...

Rimini - via al Web Marketing Festival 2018 : Ha preso il via ieri, 21 giugno 2018, la sesta edizione del Web Marketing Festival, manifestazione che si svolge a Rimini ed è dedicata all'innovazione digitale, con corsi di formazione relativi al digital Marketing e spettacoli di intrattenimento. Il WMF si riconferma dunque, per il sesto anno di fila, come luogo di interazione tra realtà diverse connesse però al digitale. Il programma si svolge pertanto in tre giornate formative, con più di 30 ...

Rimini : disperso in zona impervia - morto in dirupo : In provincia di Rimini è stato ritrovato morto in un dirupo, a Poggio Torriana, un 64enne di Bellaria, disperso da ieri sera. L’uomo aveva segnalato alla moglie di essere in difficoltà, ed è stata quest’ultima a lanciare l’allarme: i Carabinieri hanno ritrovato l’automobile del 64enne ma nessuna traccia dell’uomo, non più raggiungibile al cellulare. Sul posto anche i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e ...

UlisseFest : a Rimini il festival dei grandi viaggiatori : Si parlerà di cammini, viaggi slow o estremi tra montagne, mari e ghiacciai, viaggi in bicicletta, scrittura di viaggio, viaggi in solitaria o in compagnia, durante reading, proiezioni cinematografiche, ma anche concerti, spettacoli: in tutto 60 incontri con 120 ospiti in tre giorni. Accadrà all’Ulisse Fest, il festival di viaggio di Lonely Planet, che dall’8 al 10 giugno sarà a Rimini, nel cuore dell’Emilia Romagna che la ...

RiminiWellness 2018 al via con boom di presenze : Teleborsa, - RiminiWellness2018 è un successo sin dall'esordio . La manifestazione di riferimento per il fitness, lo sport ed il benessere sta registrando un boom di presenze : sin dalle primissime ...

RiminiWellness 2018 al via con boom di presenze : RiminiWellness2018 è un successo sin dall'esordio . La manifestazione di riferimento per il fitness, lo sport ed il benessere sta registrando un boom di presenze : sin dalle primissime ore della ...

Rimini è qui la festa! Ulisse Fest - tre giorni dedicati alla Festa del Viaggio : ... in collaborazione con l'Assessorato al Turismo dell'Emilia Romagna, celebrerà a Rimini la Festa del Viaggio con 60 incontri, oltre 120 ospiti: dibattiti, testimonianze, spettacoli, musica, film e ...