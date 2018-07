Inter | Zhang scosso dall' offerta arrivata per Perisic

L'Inter spinge per Dembelè. Zhang in tribuna per Francia-Belgio VIDEO : Un'uscita ufficiale del patron nerazzurro che riavvicina il numero 1 di Suning al mondo del calcio dove, soprattutto in casa Inter, fatica a mostrarsi in eventi pubblici. Sotto ai suoi occhi proprio ...

L'allenatore dello Jiangsu fa sognare gli Interisti : 'Vi svelo i progetti di Mr Zhang' : Poi entrerà in contatto con il mondo Inter a Milano. E la presenza dello Jiangsu è stata l'occasione per Cosmin Olaroiu di parlare alla Gazzetta dello Sport e "svelare" i progetti di Mr.Zhang: "Sono ...

Inter - Steven Zhang : "Fiero di questi ragazzi - avanti così" : Una foto dei giocatori che nello spogliatoio dell'Olimpico festeggiano la vittoria con la Lazio e la qualificazione in Champions League e un post da tifoso appassionato. Su Instagram, Steven Zhang, ...

Inter - il messaggio di Zhang Jindong : 'Fratelli del Mondo - la Champions è solo il primo passo' : La possibilità di disputare nuovamente la Champions League come un punto di partenza e non un punto d'arrivo: questo il messaggio che il Chairman dell'Inter Zhang Jindong ha voluto mandare alla ...

L'Inter vola in Champions League : Steven Zhang scoppia in lacrime : L 'Inter ha compiuto un piccolo miracolo sportivo con la qualificazione in Champions League. I nerazzurri, infatti, avevano un solo risultato possibile contro i biancocelesti, la vittoria, e l'hanno ...

Steven Zhang Interista vero : è Champions - e lui piange [VIDEO] : L’Inter ha conquistato incredibilmente la qualificazione in Champions League, successo a sorpresa contro la Lazio almeno per quanto visto in campo per gran parte della partita poi il rigore di Icardi, l’espulsione ingenua di Lulic e la rete di Vecino hanno permesso a Spalletti di conquistare il quarto posto valido per la Champions League. Steven Zhang emozionato al termine della partita, lacrime dopo la qualificazione in Champions ...

Zhang in lacrime dopo Lazio-Inter. Su Instagram : 'Una promessa è una promessa'. VIDEO : A parlarne, più volte, era stato il presidente Massimo Moratti. Lui, che di passione interista se ne intende e che del figlio del patron interista Zhang Jindong ne ha sempre parlato benissimo. Qualche ...