Vos Thalassa | disposto il fermo dei due migranti indagati

Diciotti - fermati due migranti per la rivolta sulla Vos Thalassa : Non si spegne il caso dei migranti salvati dalla Vos Thalassa e poi sbarcati dalla Diciotti nel porto di Trapani. Di fatto sullo sbarco di questi 67 migranti si è creato un vero e proprio scontro tra ...

Vos Thalassa : disposto fermo dei due indagati : La Procura di Trapani ha emesso un decreto di fermo a carico dei due migranti sbarcati due giorni fa dalla nave Diciotti, Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata. Le indagini hanno accertato il loro ruolo nell'aggressione subita dall'equipaggio della nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi e i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Migranti Vos Thalassa : avevamo paura - non abbiamo aggredito nessuno : Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno Continua a leggere L'articolo Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno proviene da NewsGo.

Migranti - i racconti dalla Vos Thalassa. Il comandante : “Gridavano ‘no Libia’ - noi circondati”. “Avevamo solo paura” : Secondo il racconto del comandante gridavano “no Libia, Libia, sì Italia“. E avrebbero circondato l’equipaggio, spintonando il primo ufficiale. Ma le testimonianze di alcuni dei 67 Migranti sbarcati dalla Nave Diciotti rendono una sfumatura diversa di quanto accaduto: hanno avuto paura di poter essere rispediti in Libia e per questo è nata ansia e agitazione a bordo. Garantiscono che non volevano far del male a nessuno, e che, se a ...

Migranti soccorsi da Vos Thalassa - oggi i primi interrogatori : Migranti soccorsi da Vos Thalassa, oggi i primi interrogatori Migranti soccorsi da Vos Thalassa, oggi i primi interrogatori Continua a leggere L'articolo Migranti soccorsi da Vos Thalassa, oggi i primi interrogatori proviene da NewsGo.

Migranti Vos Thalassa : avevamo paura - non abbiamo aggredito nessuno : Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno Continua a leggere L'articolo Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno proviene da NewsGo.

Migranti : Vos Thalassa - sentiti minacciati : ANSA, - TRAPANI, 13 LUG -La procura di Trapani vuole fare chiarezza sull'esatta dinamica di quanto è accaduto sulla Vos Thalassa dopo il soccorso dei Migranti. L'equipaggio avrebbe detto di essersi ...

Migranti - vertice in Procura a Trapani sul mercantile Vos Thalassa : Migranti, vertice in Procura a Trapani sul mercantile Vos Thalassa Migranti, vertice in Procura a Trapani sul mercantile Vos Thalassa Continua a leggere L'articolo Migranti, vertice in Procura a Trapani sul mercantile Vos Thalassa proviene da NewsGo.

Aggressione a bordo della Vos Thalassa - indagati due profughi : Aggressione a bordo della Vos Thalassa, indagati due profughi Aggressione a bordo della Vos Thalassa, indagati due profughi Continua a leggere L'articolo Aggressione a bordo della Vos Thalassa, indagati due profughi proviene da NewsGo.

Aggressione a bordo della Vos Thalassa - indagati due profughi : La Procura della Repubblica di Trapani ha iscritto nel registro degli indagati due profughi presenti a bordo del rimorchiatore Vos Thalassa. L'accusa nei confronti del sudanese Ibrahim Bushara e del ...

Vos Thalassa - indagati 2 profughi : 19.20 Due profughi, un sudanese e un ganese, sono indagati per concorso in violenza privata continuata ed aggravata ai danni dell'equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa. Il procedimetno è stato aperto dalla procura di Trapani che ha ricevuto le informative della Squadra Mobile e della Polizia di Stato sui fatti accaduti a bordo del rimorchiatore l'8 luglio scorso.

Sbarco a Trapani : conclusa la vicenda Vos Thalassa-Diciotti - ma altre navi sono in arrivo : Si è finalmente conclusa la vicenda della nave Vos Thalassa, che dopo aver salvato 67 migranti nella notte di lunedì [VIDEO], li aveva trasferiti sulla nave Diciotti della Marina italiana. Per quanto riguarda i presunti 'facinorosi', sara' la Procura di Trapani a svolgere le indagini e a decidere come si debba procedere nei confronti degli artefici dell'ammutinamento. Ciò che è passato inosservato, invece, è stato l'attracco di altre due ...

"Sulla Vos Thalassa nessun ammutinamento - quella di Salvini è una montatura" : "nessun ammutinamento sulla Vos Thalassa. Una montatura, oro che cola per il Ministro della Mala Vita @matteoSalvinimi che si sarà forse chiesto quanto poteva salire nei sondaggi se invece dei suoi selfie avesse postato foto di migranti in manette. I senza scrupoli non vincono sempre". Con un tweet Roberto Saviano attacca nuovamente il titolare del Viminale di cui posta una foto mentre si fa un selfie.nessun ammutinamento sulla Vos ...

Migranti - l'sos della Vos Thalassa e il mistero della protesta a bordo : Tra gli elementi che la Procura di Trapani si ritroverà a valutare nelle prossime ore prima di decidere eventuali provvedimenti a carico dei presunti 'facinorosi' tra i Migranti recuperati dalla Vos ...