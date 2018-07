La presa della Bastiglia | l' evento dietro la festa nazionale francese

Accadde oggi : il 14 luglio 1789 la presa della Bastiglia dà il via alla Rivoluzione Francese : La distruzione della Bastiglia, castello parigino adibito a carcere per gli oppositori della monarchia avvenuta il 14 luglio 1789, dà il via alla Rivoluzione Francese. Il 14 luglio è tuttora celebrato in Francia come giorno della festività nazionale. La Bastiglia era vista dal popolo come simbolo del potere monarchico, ma venne attaccata anche per procurarsi munizioni e polvere da sparo. La conquista della fortezza fu un evento di grande potere ...

Sorpresa emozionante per Vasco Rossi a Zocca - gli studenti della scuola Massimo Riva sulle note di Albachiara (video) : Un emozionato Vasco Rossi a Zocca, tra gli studenti della scuola di musica Massimo Riva, ha ricevuto una gradita Sorpresa in musica. In visita alla scuola dedicata alla memoria dello storico bassista e grande amico, voluta proprio dal rocker per ricordarlo dopo la sua scomparsa prematura nel 1999, il Blasco si è ritrovato di fronte una classe di studenti di diverse età (tutti molto giovani, alcuni addirittura bambini) impegnati in un caloroso ...

Assonave - 2017 : l'anno della ripresa selettiva : Teleborsa, - Il settore cantieristico mondiale inizia a dare i primi segnali di ripresa , dopo i minimi ventennali segnati nel 2016. Secondo quanto emerso durante l'Assemblea degli Associati e degli ...

Assonave - 2017 : l'anno della ripresa selettiva : Il settore cantieristico mondiale inizia a dare i primi segnali di ripresa , dopo i minimi ventennali segnati nel 2016. Secondo quanto emerso durante l'Assemblea degli Associati e degli Aggregati di ...

La filiera della carta stampata nell’era digitale : il punto con una storica impresa della Capitale : Svolgono un mestiere storico. Per decenni, prima dell’avvento dell’era del web, hanno rappresentato un anello fondamentale nella catena che ha reso possibile la libera circolazione di notizie ed idee, in Italia e nel resto del mondo. Di chi si tratta? Degli operatori che, ancora oggi, ogni notte distribuiscono i giornali freschi di stampa presso edicole, enti pubblici, scuole, università, nonché grandi e piccole aziende, ...

La ripresa del mercato marittimo e le 'rotte' di un ambasciatore della nautica ligure nel mondo : La nautica è il primo moltiplicatore dell'economia del mare. Basti solo pensare che un impiegato di barca ne porta sette sul territorio e l'indotto generale è in rapporto di 1 euro a 5. Adottando ...

Wimbledon 2018 - Thomas Fabbiano firma l’impresa della carriera! Sconfitto Wawrinka in 3 set - ora il terzo turno! : Continua la favola di Thomas Fabbiano a Wimbledon 2018. Il pugliese realizza la più grande impresa della sua carriera, battendo Stan Wawrinka e qualificandosi per il terzo turno ai Championships. Un vero e proprio capolavoro quello del 29enne di Grottaglie, che è stato anche più forte dell’interruzione per pioggia di ieri e alla fine si è imposto oggi in tre set con il punteggio di 7-6 6-3 7-6 dopo due ore e quarantasei minuti di ...

FINANZA E POLITICA/ Italia - 20 miliardi per non perdere il treno della ripresa : La ripresa a livello globale potrebbe perdere slancio. Dunque l’Italia farebbe bene a mettere in campo misure per non restare ulteriormente indietro. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:02:00 GMT)5 MILIONI DI POVERI/ Campiglio: così il reddito di cittadinanza può diminuire la povertàFINANZA/ C'è qualcuno che prepara la sconfitta di tutti gli euroscettici, di C. Pelanda

Impresa della Russia - Spagna eliminata ai rigori : La Russia è ai quarti di finale dei Mondiali, eliminata la Spagna. Servono i calci di rigore per decretare il passaggio del turno: Koke e Iago Aspas (errore decisivo) condannano le Furie Rosse. Al 90’ era finita 1-1. Iberici in vantaggio al 12’ grazie all’autorete di Ignashevich, poi il pareggio dagli 11 metri di Dzyuba. Risultato bloccato anche al...

Primarie Usa : la sorpresa della 28enne socialista ex barista che batte il vecchio deputato democratico : L'ex candidato alla presidenza, sconfitto da Barack Obama nel 2012, ha rilanciato la sua carriera politica, deciso a ottenere un seggio al Senato. Per tutti vale una domanda: considerato che la sua ...

I vizi italiani e le virtù della piccola impresa : Due passaggi centrali del discorso del Presidente Merletti, a difesa della produzione italiana di qualità e di un'equa tassazione in tutta Europa, che tuteli l'economia reale e non le scorciatoie ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia in DIRETTA. Azzurri con l’occhio della tigre - serve l’impresa coi Campioni d’Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena si gioca un incontro fondamentale per le sorti degli Azzurri che si giocano il tutto per tutto per la qualificazione alla Final Six: bisogna vincere a tutti i costi per rimanere in corsa e continuare l’inseguimento su Polonia, Brasile, Serbia. Ivan Zaytsev e compagni sono chiamati a una vera e ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia - azzurri per l’impresa! Occhi della tigre contro i Campioni d’Europa : Tutto o niente. La notte di fuoco è alle porte, l’Italia è pronta per giocarsi buona parte dei suoi sogni. Questa sera (ore 20.30) gli azzurri affronteranno la Russia con un unico obiettivo: vincere per continuare a sperare in una difficile qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Non ci sono vie di mezzo, i ragazzi del CT Chicco Blengini devono assolutamente sconfiggere i Campioni d’Europa per ...

Elezioni Terni : gli imprenditori di Confindustria : "Per lo sviluppo del territorio riportiamo l'impresa al centro della comunità" : UMWEB, Terni. "La nostra idea di Terni si basa sulla visione di una città con un'economia forte, sostenibile, internazionale, che abbia come faro l'innovazione e la conoscenza". Lo sostiene Giammarco Urbani, presidente della Sezione di Terni di Confindustria Umbria che invita chi ...