Atletica – IAAF Diamond League | a Rabat Coleman super nei 100 | Lasitskene ko

sportfair

: Atletica - IAAF World U20 Championships, i risultati della quarta giornata - VAVEL_Italia : Atletica - IAAF World U20 Championships, i risultati della quarta giornata - VAVEL_Italia : Atletica - IAAF World U20 Championships, i risultati della terza giornata -

(Di sabato 14 luglio 2018): 100 ain Marocco,sconfitta Risultati al top e grandi sorprese nella nona tappa della, in Marocco. Nei 5000 femminili la keniana Hellen Obiri si impone con la migliore prestazione mondiale stagionale sulla distanza in 14:21.75 ma alle sue spalle viene battuto il record europeo ad opera di Sifan Hassan, olandese di origine etiope, con 14:22.34 perare un limite che resisteva da dieci anni (14:23.75 della russa Lilya Shobukova nel 2008). Ma l’altra notizia della serata è l’inattesa sconfitta di Mariya-Kuchina nel salto in alto. Dopo una grandiosa striscia di 45 vittorie consecutive, la russa campionessa del mondo sbaglia tre volte sulla quota di 1,94 e chiude terza a pari misura (1,90) con l’ucraina Tabashnyk, lasciando campo libero all’altra ucraina Levchenko ...