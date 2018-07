Un nuovo video di Destiny 2 ci mostra le Super Abilità dei guardiani in arrivo con

Video di Ermal Meta in Io mi innamoro ancora in Piazza del Popolo : presentato il nuovo singolo da Non abbiamo armi : Ermal Meta in Io mi innamoro ancora porta la sua musica sul palco di Piazza del Popolo. L'artista di Fier si è presentato alla manifestazione con il nuovo singolo estratto da Non abbiamo armi, suo ultimo album rilasciato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo Dall'Alba al Tramonto, Ermal Meta torna sul mercato con un brano movimentato che ha arricchito la promozione del suo ultimo disco di inediti. Dall'album, ...

“Faccio quello che voglio” di Rovazzi - guarda il nuovo video : Dopo un lungo periodo di silenzio musicale Fabio Rovazzi è tornato con un nuovo singolo dal titolo Faccio quello che voglio. Il suo destino è quello di diventare un tormentone (come i precedenti Andiamo a comandare, Tutto molto interessante e Volare) e lo si capisce fin dalle prime note. Il pezzo è fresco, orecchiabile e divertente, come il videoclip che lo accompagna, un piccolo gioiellino con il D.N.A. da cult. Si tratta, infatti, di un vero e ...

Emis Killa al Wind Summer Festival presenta Rollercoaster prima del nuovo album (video) : Emis Killa al Wind Summer Festival presenta Rollercoaster, suo ultimo singolo in radio in attesa del nuovo album che l'artista lombardo ha promesso per il mese di ottobre. Il rapper torna quindi in radio con un brano perfetto per la stagione estiva, nella quale solitamente torna con qualcosa di ritmato per prendere parte alla corsa al tormentone. Il brano è arrivato in rotazione radiofonica solo qualche settimana fa, dopo il successo di ...

Einar con Salutalo da parte mia a Roma : testo e video del nuovo singolo in Piazza del Popolo : Einar con Salutalo da parte mia al Wind Summer Festival di Roma si esibisce in occasione del secondo appuntamento, su Canale 5 oggi, 12 luglio. Anche Einar Ortiz, finalista di Amici di Maria De Filippi, ha partecipato questa sera alla seconda puntata del Fesrtival musicale dell’estate di Canale 5 presentando il nuovo singolo in radio. Salutalo da parte mia è l’inedito presentato ad Amici nel corso dell’edizione 17, che lo ha visto giungere ...

Black Clover : Quartet Knights si mette in luce con un nuovo video gameplay : Bandai Namcon ha lanciato un nuovo trailer di Black Clover: Quartet Knights, permettendo a tutti i curiosi di dare uno sguardo al suo magico sparatutto in terza persona, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere il trailer si concentra sulla mappa "Crystal Quarry", e da una parte possiamo vedere i protagonisti Asta, charmy, Pappitson, Yami Sukehiro e Vanessa Enoteca scontrarsi contro Yuno, Klaus Lunettes, Noelle Silva e il giovane Yami.Nel ...

Steam : la sezione dei videogiochi in uscita ha un nuovo look : Se vi fosse mai capitato di raggiungere la sezione "In arrivo" di Steam per controllare le novità del suo catalogo, saprete come questa fosse una semplice lista in ordine cronologico di tutte le release sulla piattaforma. Questo sistema non offriva molti vantaggi all'utente, dato che nella lista erano inclusi DLC e videogiochi assolutamente non compatibili con la libreria dei giocatori.Valve ha deciso di rinnovare il look di questa sezione, che ...

BARBARA D'URSO "TEENAGER"/ Video - provocazione per nuovo progetto : dopo la Dottoressa Giò arriva... : BARBARA d’Urso in versione teenager fa impazzire i fan: Video, nuovo progetto per la Carmelita Nazionale: “Alberto Mezzetti, cosa hai fatto a questa donna?”.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Jerry Calà/ Video - nuovo singolo “Un’altra estate che va” : c'è anche il figlio Johnny : Su YouTube il Videoclip del nuovo brano di Jerry Calà, "Un'altra estate che va", girato in Versialia insieme a I Pantellas e al figlio Johnny. Un brano ironico sulle differenze generazionali(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:37:00 GMT)

Esplorazione e combattimento nel nuovo video gameplay di Darksiders 3 : Lo sviluppatore sta cercando di integrare ogni area insieme per creare "un enorme dungeon" e un "mondo molto più organico" nel suo complesso. Darksiders 3 uscirà il 27 novembre per Xbox One, PS4 e PC.