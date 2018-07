La Camera dice sì al taglio dei vitalizi agli ex parlamentari (pronti a fare causa?) : La riforma dei vitalizi, bandiera, fin dagli albori, delle battaglie grilline, prende forma. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. Via libera al provvedimento. Nonostante le critiche, ...

Alitalia : la Camera dice sì al decreto legge : Il via libera è definitivo. Toninelli: è tra dossier importanti; presto diremo la nostra - Con 512 voti a favore nessun voto contrario e soli 30 astenuti. La Camera dei deputati ha approvato il ...

Argentina - la Camera dice si all'aborto : il disegno di legge è stato approvato : Dopo il caso dell'Irlanda e della Polonia [VIDEO] di poco tempo fa, è il turno dell'Argentina. La Camera dei deputati ha approvato oggi la depenalizzazione dell'aborto dopo una lunga seduta durante la quale, all'esterno del Congresso, migliaia di persone manifestavano pro o contro. Non sono state quindi incisive, per ora, le numerose manifestazioni sparse per tutto il paese al grido viva la vita. L'aborto supera lo scoglio della Camera Dopo ...

L’Argentina volta pagina. La Camera dice sì all’aborto : L’aborto legale, sicuro e gratuito nel Paese di Papa Francesco sembrava, fino a pochi mesi fa, un miraggio e invece adesso in molti ci sperano davvero. In una sessione storica la Camera dei deputati ha dato via libera ad un progetto di legge che giaceva da anni senza che nessun leader politico a livello nazionale avesse il coraggio di discuterlo se...

Giuseppe Conte - consultazioni alla Camera - cosa dice Salvini? Video : Giuseppe Conte, il probabile nuovo premier del Governo italiano, si trova al momento presso la Camera per le opportune consultazioni. Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle ha confermato intanto di essere d'accordo con Salvini circa Savona tra i profili migliori del nuovo Governo. Si fanno sempre più frenetici i contatti tra Lega e M5S per preparare quanto prima il tutto. Conte, intanto, sta 'prendendo le misure' ai partiti, iniziando da ...