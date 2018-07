Un posto al sole anticipazioni | il SECONDO MORTO è…

Anticipazioni Un posto al sole/ prossima settimana dal 16 luglio : Alberto viene arrestato : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti la soap opera Un posto al sole, la quale proseguirà la sua messa in onda su Raitre per tutta la stagione estiva. Le puntate che vedremo in onda la prossima settimana, a partire da lunedì 16 luglio, si preannunciano ricche di nuovi colpi di scena, tra cui quello riguardante l'arresto di Alberto che verrà portato in carcere. Spoiler Un posto al sole 16-20 luglio: ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 16 al 20 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018: Alberto fa fatica a sopportare il regime carcerario. Nel giorno del funerale di Veronica, una fondamentale scoperta potrebbe rimettere in discussione le deduzioni fatte dagli inquirenti. Serena confida a Giulia che il suo rapporto con Filippo sta migliorando, ma sarà davvero così? Gli inquirenti concentrano i loro sospetti su Alberto. Valerio, nuovo socio ...

Un posto al sole anticipazioni : VERONICA - testamento a sorpresa!!! : A Un posto al sole è stato ormai chiarito che la vittima del party è proprio l’organizzatrice, ovvero VERONICA Viscardi. Già sappiamo però che il personaggio interpretato da Caterina Vertova continuerà per un po’ ad apparire nella soap (tra flashback ed altre modalità “tutte da scoprire”) e che in qualche modo riuscirà ancora a condizionare le vite di chi gravitava intorno a lei. Ricordate, ad esempio, quando Alberto ...

Un posto al Sole : anticipazioni 9 – 13 luglio 2018 : Corrado Tedeschi Tempo di trasferta per Un Posto al Sole. La soap di Rai3 nei giorni scorsi è sbarcata a Palinuro per girare alcune scene presenti negli episodi in onda nelle prossime settimane. Le puntate, che mostreranno l’affascinante Cilento, avranno come principale location la Baia del Buondormire e lo Scoglio del Coniglio. Altre scene sono state invece girate nella grotta Azzurra, presso l’Arco naturale, e nel suggestivo borgo di ...

Un posto al sole anticipazioni : VERONICA MUORE ma non esce di scena! : Grande “engagement” sul web e in particolare sui social network per il recentissimo omicidio a Un posto al sole. Nella puntata di venerdì 6 luglio, come ampiamente anticipato, la festa in piscina si è conclusa con un delitto e il primo a tentare di prestare soccorso è stato Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). In tutto questo, i telespettatori hanno potuto vedere solo in penombra la donna assassinata ma, incrociando una serie ...

Chi muore a Un posto al sole? Ecco chi accuserà ALBERTO - anticipazioni : Ci siamo, l’attesissimo weekend col morto di Un posto al sole è arrivato e, a cavallo tra la puntata di questa sera (6 luglio) e quella di lunedì prossimo (giorno 9) sapremo finalmente chi passa a miglior vita. Ebbene sì, il momento clou si dividerà tra due episodi della soap e, in seguito, bisognerà ovviamente capire chi è il colpevole. A tal proposito, sarà Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) il primo a rendersi conto ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2018 : sette azzurri per un posto al sole : Gara sprint con format particolare: la tappa magiara della World Cup di Triathlon, che si terrà nel fine settimana a Tiszaujvaros prevede, sia per la gara maschile che per quella femminile, tre semifinali di sabato e la finale di domenica. Gara conclusiva con 30 atleti: si qualificheranno da ciascuna semifinale i primi nove più i migliori tre tempi di ripescaggio. Previsti 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa. Tra gli uomini presenti ...