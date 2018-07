Pensioni a quota 100 | statali | impiegati | donne e operai | casi concreti di uscita dal 2019

Pensioni : addio alla quota 41 - si pensa all'uscita con quarantadue anni : Pensioni anticipate: addio quota 41, il Governo sta pensando di sostituirla con l'uscita con quarantadue anni di contributi. Sembra delinearsi sempre più il quadro di sintesi di quella che sara' la controriforma Fornero. Si è infatti passati dalla promessa di abolire la Fornero fatta in campagna elettorale da Salvini e Di Maio alla modifica di alcuni aspetti, che per taluni sarebbero perfino peggiorativi. Le misure al momento in ballo e che ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - per la Cgil è insufficiente (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 luglio. Roberto Ghiselli spiega la posizione della Cgil, anche su Quota 100. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 06:17:00 GMT)

Pensioni - chi ha diritto già oggi alla Quota 41 : Negli ultimi mesi si è parlato tanto della così detta Quota 41, uno dei 'pilastri' - assieme alla Quota 100 - su cui Lega e M5s vorrebbero basare la nuova riforma delle Pensioni. Ma come forse alcuni ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 42 - il timore dei lavoratori precoci (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. I timori dei lavoratori precoci sulla possibilità che ci sia Quota 42. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:56:00 GMT)

Pensioni - chi ha diritto già oggi alla Quota 41 : Negli ultimi mesi si è parlato tanto della così detta Quota 41, uno dei "pilastri" - assieme alla...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 - Draghi aspetta i fatti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Quota 100, Mario Draghi aspetta i fatti prima di dare giudizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 09:19:00 GMT)

Pensioni : per i quota 100 ipotesi del 30% di stipendio in più per restare al lavoro : Le novita' previdenziali che sono in cantiere e su cui si sta impegnando il nuovo esecutivo sono ancora semplici ipotesi, nulla di deciso perché si tratta di provvedimenti che devono ancora essere predisposti e sistemati. Nell’aria si avvertono, a fasi alterne, ottimismo e sfiducia per le tante indiscrezioni e voci che accompagnano questa riforma delle Pensioni che ha in mente l’Esecutivo Conte. quota 100 subito e quota 41 forse nel 2020 è il ...

Pensioni - cos'è quota 41 : Il tema Pensioni è caldo in questi giorni. Il governo sta cercando, infatti, una soluzione per attuare la riforma delle Pensioni, indicata nel contratto, senza mettere a rischio i conti dell'INPS. Per ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Damiano : Quota 100 da 63 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Cesare Damiano chiede Quota 100, ma a partire da 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 e la critica di Boccia alle ipotesi del Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Boccia torna a criticare la priorità che il Governo darebbe a interventi sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Pensioni - ipotesi "superbonus" per arginare quota 100 : che cosa cambierebbe : Si continua a parlare di Pensioni, che restano uno dei primi punti dell'agenda di governo giallo-verde. A giorni si attende il decreto che permetterà il taglio delle cosiddette "Pensioni d’oro"...

RIFORMA Pensioni 2018/ Economisti contro l’Inps : “la Quota 100 è sostenibile” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:47:00 GMT)

Di Maio taglia le Pensioni d'oro Nel mirino assegni sui 4mila euro Quota 100 : arriva il super-bonus : pensioni d'oro, Di Maio: "Ddl al Senato la prossima settimana". Quota 100, nuove polemiche. E la Lega studia il super-bonus che... Segui su affaritaliani.it

RIFORMA Pensioni 2018/ Docenti scuola attendono la Quota 100 : polemiche su ritardi Inps (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:22:00 GMT)