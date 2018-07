Fondi Lega | Francesco Belsito | Con me tesoriere c' erano in cassa 40 milioni

Cosa resta da chiarire sui Fondi della Lega : I soldi spariti della Lega? Nessun mistero né illecito: sono stati spesi tutti in politica. Ed è tutto certificato. Parola di Roberto Calderoli, coordinatore delle segreterie nazionali del Carroccio, che in un’intervista al Corriere della Sera dice ”Come si fa a dire che quei soldi sono spariti? È tutto certificato, pubblicato sul nostro sito. Non c'è un solo euro che non sia stato speso ...

Fondi Lega - anche Bankitalia accanto pm : 21.57 La procura di Genova,nelle indagini sul presunto trasferimento illecito all'estero di parte dei 49 milioni della truffa Bossi-Belsito, si avvarrà dell' aiuto di Bankitalia. I pm hanno nominato come consulenti gli ispettori dell'Unità d'informazione finanziaria, per ricostruire se i soldi trasferiti in un fondo lussemburghese dalla banca Sparkasse siano riconducibili alla Lega o siano dell'istituto di credito.Mentre la Finanza esamina ...

Sopito dal Quirinale. Mezz'ora di colloquio - breve accenno al caso 'Fondi Lega' - senza attacchi ai giudici - di A. De Angelis - : Dopo il lavorio diplomatico di Giorgetti, confronto per cambiare pagina nei rapporti. Salvini solleva il tema dell'agibilità politica, Mattarella prende atto

Sopito dal Quirinale. Mezz'ora di colloquio - breve accenno al caso "Fondi Lega" - senza attacchi ai giudici : C'è qualcosa di più di una dichiarazione di circostanza, nelle parole di Matteo Salvini, leader come noto poco avvezzo a misurare le parole e ad ossequiare le liturgie tradizionali: "L'incontro con il presidente Mattarella – dice all'uscita dal Colle - è stato utile ad entrambi e proiettato verso il futuro. Qualcuno si occupa del passato, io e il capo della Stato abbiamo lavorato al futuro con soddisfazione di ...

Fondi Lega - Salvini da Mattarella. Il Colle "Nessun riferimento a giudici" : 'Utile, positivo e costruttivo' . Matteo Salvini esce soddisfatto dal Quirinale dopo il faccia a faccia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . I due sono stati al tavolo per oltre ...

Fondi Lega - Di Pietro : “Mattarella riceve Salvini? Mi amareggia - è atto di debolezza. M5s? Silenzio omertoso” : “Salvini? In qualità di cittadino, può anche dissentire dalla sentenza sui Fondi della Lega. Ma non è accettabile che un ministro dell’Interno chieda al presidente della Repubblica, e cioè al presidente del Csm, di intervenire su quei magistrati che hanno emesso quella sentenza. Questa è una rottura del patto democratico“. E’ il duro j’accuse dell’ex leader dell’Idv, Antonio Di Pietro, contro il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di ...

Inchiesta sui Fondi della Lega - caccia ai conti delle società satellite del partito : La polizia tributaria sta cercando colLegamenti che rendano aggredibili i beni di associazioni e onlus Legate al Carroccio. Oggi Salvini al Quirinale ma silenzio sui giudici

Immigrazione - faccia a faccia tra Salvini e Mattarella. E non si parlerà dei Fondi della Lega : ROMA - Sergio Mattarella, stamattina nel faccia a faccia accordato a Matteo Salvini al Colle, non concede la sponda del Quirinale agli affondi del capo della Lega contro la magistratura per i 49 ...

Salvini sale al Colle : racconterà a Mattarella la verità sui Fondi Lega : La richiesta pubblica di Matteo Salvini. Le iniziali perplessità del Colle. La mediazione di Giancarlo Giorgetti. Il via libera del Quirinale e oggi l'incontro tra il leader della Lega e Sergio Mattarella, un faccia a faccia che almeno ufficialmente si svolgerà dentro un perimetro ristretto e predefinito visto che il capo dello Stato ha specificato che non si parlerà di magistratura ("sono escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o ...

Fondi Lega - Calderoli : "Ho verificato - quei soldi non sono spariti" : "Come si fa a dire che quei soldi sono spariti? È tutto certificato, pubblicato sul nostro sito. Non c'è un solo euro che non sia stato speso in politica. E' una grande presa per il c... Noi siamo parte lesa". A parlare della vicenda dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali alla Lega di cui la Cassazione ha chiesto il sequestro, è il leghista Roberto Calderoli, coordinatore delle segreterie ...