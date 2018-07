Chi è Davide Matteini di Temptation Island

DAVIDE MATTEINI/ Chi è? Qual è la fidanzata con cui ha legato di più? (Temptation Island 2018) : Dopo una carriera sul campo di calcio e un'esperienza come tronista di Uomini e Donne, DAVIDE MATTEINI torna in tv come tentatore a Temptation Island 2018.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:44:00 GMT)

Davide Evangelisti/ Chi è il modello che ha partecipato a Take me out? (Temptation Island 2018) : Davide Evangelisti, apparso qualche mese fa a Take Me Out su Real Time, sarà uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island, al via questa sera.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Atletica – Europei Under 18 - prestazione straordinaria nella marcia di Davide FinocChietti ed Aldo Andrei : Fantastica doppietta azzurra Finocchietti-Andrei agli Europei Under 18 di Gyor nei 10000, a vent’anni dall’ultimo uno-due azzurro in un campionato europeo Fantastica doppietta azzurra nella seconda giornata degli Europei Under 18 di Gyor (Ungheria). Il livornese Davide Finocchietti è il nuovo campione europeo dei 10000 di marcia. Alle sue spalle, in una meravigliosa mattinata per l’Italia Team, si è piazzato il trentino ...

Atletica - Europei U18 2018 : doppietta Italia nella marcia! Davide FinocChietti in trionfo davanti ad Aldo Andrei : Magnifica Italia agli Europei U18 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Gyor (Ungheria). La marcia continua a regalare grandi soddisfazioni al Bel Paese: dopo il bronzo conquistato ieri da Simona Bertini sui 5000m, oggi ci hanno pensato i ragazzi a piazzare una sonora doppietta sui 10000 metri di tacco e punta. Davide Finocchietti ha messo in fila tutti gli avversari con un’azione perentoria che gli ha permesso di trionfare con il ...

Sentenza d’appello Lorys - Davide Stival per la prima volta in aula : “Volevo sentire con le mie orecChie” : Giornata storica nel processo per l'omicidio del piccolo Lorys Stival. È prevista in giornata la Sentenza d'appello a carico di Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di carcere per aver ucciso il figlioletto. Se le attenunati venissero concesse la pena potrebbe passare a 16 anni. Il papà di Lorys, Davide Sival per la prima volta in tribunale.Continua a leggere

Lorys - oggi verdetto d’appello - Davide Stival per la prima volta in aula : “Volevo sentire la sentenza con le mie orecChie” : Giornata storica nel processo per l'omicidio del piccolo Lorys Stival. È prevista in giornata la sentenza d'appello a carico di Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di carcere per aver ucciso il figlioletto. Se le attenunati venissero concesse la pena potrebbe passare a 16 anni. Il papà di Lorys, Davide Sival per la prima volta in tribunale: "Dovevo sentire la sentenza con le mie orecchie".Continua a leggere

Taekwondo - GioChi del Mediterraneo 2018 : Davide Spinosa bronzo nei -68 kg - gli ultimi ori per lo spagnolo Perez Polo e la serba Bajic : Davide Spinosa conquista la medaglia di bronzo nel Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’azzurro è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -68 kg, regalando al Bel Paese l’unica medaglia della disciplina nella competizione iberica. Spinosa è stato sconfitto in semifinale dallo spagnolo Javier Perez Polo, che ha prevalso 29-4 non lasciando scampo all’azzurro, il quale in precedenza si ...

Taekwondo - GioChi del Mediterraneo 2018 : prima medaglia azzurra! Davide Spinosa vola in semifinale nei -68 kg. Giacomini fuori ai quarti : Arriva finalmente la prima medaglia per l’Italia nel Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sul tatami di Tarragona (Spagna) Davide Spinosa vola in semifinale nei -68 kg e avrà quindi la certezza di salire sul podio odierno. Il 20enne pugliese è stato autore di due ottimi incontri e va a così a conquistare meritatamente un grande risultato. Spinosa ha aperto il suo torneo battendo 5-4 il serbo Nikola Vuckovic e poi ai quarti ha sconfitto il ...

GioChi del Mediterraneo – Atletica : Davide Re d’oro nei 400 metri : Giochi del Mediterraneo: splendido oro per l’Italia con Davide Re primo in 45.26 nei 400 metri Cinque medaglie italiane nella seconda giornata dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nei 400 metri brilla Davide Re che conquista l’oro e si migliora ancora con 45.26 per diventare il quarto azzurro di sempre sul giro di pista, eguagliando lo storico crono di Mauro Zuliani nella Coppa del Mondo del 1981 a Roma. ...

Atletica - GioChi del Mediterraneo 2018 : Davide Re - spettacolare oro! Libania Grenot d’argento - bronzi dai 100 metri : Seconda giornata di gare per l’Atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) l‘Italia conquista altre medaglie in una serata mediamente positiva. Davide Re domina letteralmente i 400 metri e trionfa con un eccellente 45.26, abbattendo il suo personale di cinque centesimi. Il ligure è diventato così il quarto azzurro di tutti i ...

Luigi Di Maio : “Con una lista - poChi fondi ma tanto amore - Davide batte di nuovo Golia” : "Davide ha battuto di nuovo Golia. Con una lista, pochi fondi ma tanto amore per queste città e per questo Paese". Così, in un post su Facebook, Luigi Di Maio esulta per le vittorie del Movimento a Imola e Avellino, "due città dove da 70 anni dominavano i partiti e gli uomini della Prima Repubblica: a Imola il PCI e poi i partiti del centrosinistra, ad Avellino la Dc".Per Di Maio, le vittorie di Manuela Sangiorgi e Vincenzo ...

Ciclismo – GioChi del Mediterraneo - ecco la lista dei convocati del ct Davide Cassani : Amadori e Salvoldi hanno ufficializzato i nominativi degli azzurri che prenderanno parte alle gare in linea (27 giugno) e a cronometro (30 giugno) sul circuito cittadino di Vila-Seca Scatta l’operazione Giochi del Mediterraneo per il Ciclismo italiano. Alla 17^ edizione della manifestazione, che si svolgerà a Tarragona, in Spagna, il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei CT Marino Amadori e Dino Salvoldi ha ...

Stadio della Roma - le carte sull'ultima cena di Luca Lanzalone con Davide Casaleggio : Chi ha pagato : È stata l''ultima cena' per Luca Lanzalone , prima dell'arresto ai domiciliari per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma. Ma per l'Associazione ...