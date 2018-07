Scuola | 35mila nuovi pensionati per il 2018 19 e 100mila posti vacanti

Blastingnews

: #Pensioni #Scuola: Prof e bidelli in fuga dalla Fornero Nuovo allarme #esodati per 35mila - ComeDoveQuandoN : #Pensioni #Scuola: Prof e bidelli in fuga dalla Fornero Nuovo allarme #esodati per 35mila -

(Di martedì 10 luglio 2018) Saranno beni lavoratori dellache l’anno scolastico prossimo non prenderanno la cattedra o il posto da Ata perché si pensioneranno. Numeri già da tempo previsti, come afferma da mesi l’Anief, uno dei sindacati della. Il sindacato infatti, aveva previsto un aumento dei pensionamenti nel comparto rispetto agli anni precedenti e questo interesserà sia i docenti che il personale Ata. Vediamo chi sono i lavoratori che lasceranno il posto da settembre e perché c’è stato questo aumento dei pensionamenti rispetto agli ultimi anni. Chi sono i lavoratori che lasceranno il posto Come dicevamo, sarannoi lavoratori che lasceranno il posto in vista del nuovo anno scolastico. Sono 25mila nel corpo docenti e 10mila nel personale Ata. Si tratta di coloro che hanno completato i 41 anni e 10 mesi di servizio richiesti per la pensione di anzianità, ma anche quelli nati nel ...