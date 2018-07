quattroruote

: Tesla - Video a sorpresa per la Model 3 Performance - dinoadduci : Tesla - Video a sorpresa per la Model 3 Performance - ilprogressomag : Nikola Tesla: tre quarti di secolo… senza la sua luce. Video #globalization @ils #nikolatesla - NotessRenting : RT @quattroruote: La #Tesla ha diffuso un video della Model 3 Performance, versione sportiva della 'piccola' che negli Usa costerà 78 mila… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Laha diffuso aundei collaudi della. Si tratta di un filmato grezzo, senza alcun montaggio o titolo e probabilmente ripreso con uno smartphone, che mostra una vettura portata al limite del pattinamento. Assente il suono del motore per ovvi motivi, l'unico sound è quello dei pneumatici che lottano per trovare grip, mentre la3 si esibisce anche in qualche sovrasterzo. Prestazioni al top con la versione. Laè stata recentemente annunciata e si posizione all'apice della gamma della entry level. Deriva dalla Dual Motor con trazione integrale e doppio motore elettrico e offre un'autonomia di 310 miglia (quasi 500 km), con prestazioni da sportiva pura: 3,5 secondi per toccare le 60 miglia da fermo e 155 miglia orarie (250 km/h) di punta . Lanon ha ancora dichiarato la potenza massima della ...