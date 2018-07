Olimpiadi | Confindustrie Veneto | Taa e Fvg si schierano per Cortina 3

Olimpiadi : Confindustrie Veneto - Taa e Fvg si schierano per Cortina : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - "Gentile On. Giorgetti, Gentile dott. Malagò, In qualità di rappresentanti delle Confindustrie regionali del Nord Est (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), vi scriviamo per sostenere la candidatura di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olim

Olimpiadi : Confindustrie Veneto - Taa e Fvg si schierano per Cortina : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – “Gentile On. Giorgetti, Gentile dott. Malagò, In qualità di rappresentanti delle Confindustrie regionali del Nord Est (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), vi scriviamo per sostenere la candidatura di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Nei giorni scorsi non abbiamo mancato di dare il nostro appoggio alla candidatura per le Olimpiadi ...

Olimpiadi : Confindustrie Veneto - Taa e Fvg si schierano per Cortina (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Come certamente avrete modo di tenere in considerazione, i grandi eventi sono un importante volano di sviluppo per tutto il territorio e rappresentano una straordinaria occasione per catalizzare energie e nuove idee anche di impresa. Le Confindustrie regionali del Nord Est ritengono che gli investimenti debbano essere sostenibili in un’ottica di lungo periodo e rispondere agli interessi ...