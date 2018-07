Thailandia - si apre una speranza per i ragazzi nella grotta : “Condizioni perfette per uscire” : Nei prossimi 3-4 giorni ci potrebbero essere "le condizioni perfette" per permettere ai ragazzi intrappolati in una grotta di Thailandia di lasciare la caverna. Rimane alto il rischio di forti piogge monsoniche che potrebbero innalzare il livello dell'acqua: secondo il capo della missione di salvataggio, però, il meteo e l'acqua dovrebbero aiutare nei prossimi giorni.Continua a leggere