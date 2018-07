Pensioni e immigrati | Boeri gioca sull' equivoco

Mara Carfagna contro Tito Boeri : 'Gli immigrati non salvano le Pensioni' : Non si possono 'sostituire le culle vuote con i barconi dei migranti'. Mara Carfagna contesta la convinzione del presidente Inps Tito Boeri che ritiene l'immigrazione necessaria al finanziamento del ...

Davvero gli immigrati sono così cruciali per garantire le Pensioni? : Il ministro degli Interni, che già il 29 giugno aveva già criticato il presidente dell'Inps via Twitter , il 4 luglio ha dichiarato : 'Il presidente dell'Inps continua a fare politica, ignorando la ...

Pensioni - Boeri : "No a quota 100. Immigrati fondamentali". Salvini : "Fa politica" : In campagna elettorale la Lega ha promesso di abolire la Legge Fornero con l'obiettivo di "ripristinare quota 100". In soldoni, consentire alle persone di andare in pensione quando la somma di età anagrafica e quella degli anni di contributi farà 100 (esempio: 61 anni di età e 39 di contributi) o, in alternativa, con 41 anni di contributi. La proposta della Lega è entrata a far parte del contratto di Governo insieme a tante altre cose; una serie ...

L’allarme dell’Inps : “Sale l’occupazione - ma l’Italia ha bisogno di immigrati per pagare le Pensioni” : Secondo l'Istituto nazionale della previdenza sociale diretto da Tito Boeri, in Italia ci sono troppi pochi giovani al lavoro e troppi anziani in pensione e questa situazione mette in pericolo la stabilità dei conti dell'Inps perché i lavoratori attivi, e per la maggior parte precari, difficilmente riusciranno in futuro a far fronte al pagamento delle pensioni calcolate con sistema retributivo o misto e per questo motivo il Belpaese ha bisogno ...