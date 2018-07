Assemblea Pd | Renzi non molla il partito | “Resto So che non sono l’unico responsabile

ilfattoquotidiano

: #Martina verso la #segreteria #Pd, Braccio di ferro sul #congresso Sabato #assembleaPd. Smentita la scissione di… - Agenzia_Ansa : #Martina verso la #segreteria #Pd, Braccio di ferro sul #congresso Sabato #assembleaPd. Smentita la scissione di… - repubblica : Pd, al via l'Assemblea nazionale. Renzi: 'M5S è la nuova destra, una corrente della Lega' [news aggiornata alle 11:… - fred_audibert : RT @repubblica: Pd, al via l'Assemblea nazionale. Renzi: 'M5S è la nuova destra, una corrente della Lega' [news aggiornata alle 11:56] http… -

(Di sabato 7 luglio 2018) “So che nonl’unicoma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, nonandato via quando conveniva e non vado via“. Matteononildemocratico: l’all’Ergife riparte da dove era rimasta incagliata, ovvero la non analisi della sconfitta dell’ex premier e segretario. Che si è dimesso ma non ha intenzione di fare ulteriori passi indietro. Anzi pianifica il suo ritorno nella fase congressuale e attacca chi “contesta dal mattino alla sera”. Oggi l’incontro che poterà presumibilmente all’elezione di Maurizio Martina come segretario è stato infatti aperto dal suo ...