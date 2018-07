Ascolti tv | testa a testa tra Wind Summer Festival e Don Matteo

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 luglio 2018) Buon esordio ieri sera su Canale 5 per il, condotto da Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, seguito da 2 milioni 554mila telespettatori pari al 15.08% di share. Su Rai1 il doppio appuntamento con la fiction Don10, in replica, ha fatto segnare 2 milioni 759mila spettatori e uno share del 13.8% nel primo episodio e 2 milioni 362mila e il 14.4% nel secondo.tv, prime time Sulle altre reti, su Italia 1 il film Into the Storm ha fatto registrare 1 milione 164mila spettatori e il 5.96%; su La7 In onda, in versione da prima serata, ha avuto 1 milione 8mila spettatori e il 5.30%; su Rete4 il film L’amore sbagliato ha ottenuto 912mila telespettatori e il 5.09%; su Rai2 il film Maze runner – La fuga ha raggiunto 880mila spettatori e il 4.8%; su Rai3 il film Under the radar ha segnato 930mila e il 4.7%. Viale Mazzini segnala in seconda ...