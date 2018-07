Clima - report : la Grande Barriera Corallina a rischio sbiancamento ogni 2 anni : La Grande Barriera Corallina australiana potrebbe subire sbiancamenti di massa dei coralli ogni due anni entro il 2034 a meno che le emissioni di gas serra non vengano ridotte drasticamente: lo ha reso noto un rapporto del Clima te Council, organizzazione non profit australiana. “Entro il 2034 le temperature oceaniche estreme che hanno portato agli eventi di sbiancamento del 2016 e del 2017 potrebbero verificarsi ogni due anni . Un ...

Australia : la Grande Barriera Corallina colpita dall’inquinamento di 4 fiumi : Secondo una ricerca condotta dalla University of Queensland e dall’ente di ricerche ambientali Nature Conservancy, 4 grandi fiumi (Fitzroy, Burdekin, Tully e Daintree) sono stati indicati come i maggiori responsabili dell’inquinamento della Grande Barriera Corallina Australia na, già colpita dallo sbiancamento e dal riscaldamento globale. I ricercatori hanno utilizzato modelli oceanografici e coloranti virtuali per osservare i ...

La Grande Barriera corallina ha rischiato di morire cinque volte. E rischia ancora : Negli ultimi 30mila anni la grande barriera corallina australiana è sopravvissuta a ben cinque eventi in cui ha rischiato di morire per colpa dei bruschi cambiamenti climatici. Una storia, questa, che potrebbe ripetersi anche oggi. A raccontarlo su Nature Geosciences sono stati i ricercatori australiani dell’Università di Sidney che, per la prima volta, hanno ripercorso la storia e l’evoluzione della barriera corallina in questo ...