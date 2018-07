Lapo Elkann | ' Ronaldo alla Juventus? Sarebbe bello'

Fiat 500 Spiaggina - Garage Italia di Lapo Elkann festeggia i 60 anni della piccola scoperta : 'Sono certo che questa auto tornerà a far fantasticare, sognare e interpretare la gioia di vivere Italiana cui da generazioni si ispira il mondo', sostiene in una nota ufficiale Lapo Elkann , ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : Lapo Elkann “glissa” sull’argomento : Cristiano Ronaldo-Juventus è l’affare dell’estate, una trattativa che sta tenendo banco da giorni e farà discutere ancora a lungo “Io oggi parlo di 500, non parlo di Juve, non parlo di calcio. Ne parleremo domani”. Così Lapo Elkann, a margine della presentazione della 500 spiaggina, dribblando le domande sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A chi gli chiedeva se sarebbe una bella festa, ...

Laps Collection : gli occhiali da sole di Lapo Elkann ispirati al nonno Gianni Agnelli [GALLERY] : Lapo Elkann firma la ‘Laps Collection’: la nuova linea di occhiali da sole presentata con l’eccentrico stile del rampollo di casa Agnelli Italian Independent crea una linea di occhiali da sole grazie all’estro creativo di Lapo Elkann. La ‘Laps Collection‘, che comprende 12 modelli, è stata presentata ieri proprio dal rampollo di casa Agnelli, che era presente alla conferenza stampa allestita su un tram ...

Lapo Elkann firma la sua prima collezione di occhiali Laps collection : Si chiama Laps – acronimo di Libera Accademia Progetti Sperimentali associazione benefica che aiuta i bamibi in difficoltà – la collezione di occhiali da sole e da vista che per la prima volta porta la firma di Lapo Elkann. “Con Laps collection ho voluto tramutare in prodotti le passioni che guidano da sempre le mie aziende; per farlo vi ho portato nei miei pensieri, nelle mie giornate, nel mio lavoro, nei miei posti del cuore. Come ...

Laps Collection – Italia Independent svela la prima collezione firmata da Lapo Elkann : Italia Independent: debutta la Laps Collection. Italia Independent presenta una collezione unica capace di coniugare le molteplici anime del suo eclettico Fondatore e Direttore Creativo Italia Independent è orgogliosa di presentare “Laps Collection”, la prima collezione eyewear che porta la firma di Lapo Elkann. Una collezione unica perché capace di esprimere il suo stile, la sua carica umana, il suo fermento creativo e, più di tutto, le sue ...

Con gli occhi di Lapo Elkann : Lapo è presente in tutto e per tutto. Dal nome della collezione – Laps come viene chiamato dagli amici – fino allo stile creativo che pervade i 12 modelli di occhiali – di cui sette montature sole e cinque montature vista – che la compongono.LEGGI ANCHEocchiali da sole: trendy a meno di 100 € Italia Independent annuncia il lancio di Laps Collection, la prima collezione eyewear firmata dal suo Direttore Creativo, Lapo ...

Lapo Elkann - vacanza di lusso a Capri : crociera d'amore sullo yacht con la fidanzata Gala : Capri ? Una romantica crociera sul suo yacht per Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli, ora impegnato nella risto officina?Garage Italia?, ha deciso di prendersi qualche giorno...

Garage Italia - Nuove collaborazioni in vista per Lapo Elkann : Lapo Elkann potrebbe presto ampliare le attività di personalizzazione offerte dalla Garage Italia Customs collaborando con nuovi partner, tra i quali potrebbero figurare anche l'Ikea e la Tata. L'idea è quella di non limitare a una fascia di clienti con ampie disponibilità economiche la possibilità di creare veicoli o mobili con finiture esclusive.Nuovi progetti in vista. "Siamo in trattativa per una collaborazione con Ikea", ha ...

Chi è Gala Kalchbrenner - la nuova fidanzata di Lapo Elkann : Gala Kalchbrenner è la nuova fidanzata di Lapo Elkann per cui l’imprenditore ha deciso di cambiare vita. Bionda, elegante e molto affascinante, per mesi Gala è stata soprannominata “la donna del mistero”. Il primo “avvistamento” della coppia è avvenuto qualche mese fa nel corso del Salone del Mobile di Milano. In quell’occasione i fotografi avevano immortalato la giovane mentre saliva sulla Ferrari blu di Lapo ...