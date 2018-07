Ho seguito il censimento dei rom. Hanno schedato tutti | ma prima che arrivasse Salvini

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) «Anche al mio figlio disabilepreso le impronte! Aveva 16 anni. L’ho accompagnato io, l’ho messo in carrozzina e l’ho portato dalla Polizia. Glifatto tutto. Per prendere le impronte, la mano gliel’ha presa un militare. Poi glimisurato l’altezza. Poi la foto con lui solo e con tutta la famiglia. Alla fine non cilasciato nemmeno un pezzo di carta. Niente cilasciato! Insieme a noi c’era qualcuno che ha dichiarato di essere cittadino di questo Stato. Ma nulla… anche lorodovuto farlo». Non siamo nella Germania nazista. E’ questa una delle tante testimonianze contenute in un rapporto riservato, presentato da Associazione 21 luglio al Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale delle Nazioni Unite per denunciare la violazione dei diritti fondamentali dei rom da parte delle autorità italiane. Era il gennaio 2012. Una storia ...