Gruppo PSA - Allo studio la vendita di parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della

(Di mercoledì 4 luglio 2018) IlPSA potrebbe venderediOpel in Germania. L'indiscrezione è stata lanciata dalla testata francese Le Monde e ha già trovato parziali conferme tra i massimi dirigentiCasa tedesca.Operazione da 500 milioni di euro. La cessione, prevista dal quotidiano per la fine dell'anno, potrebbe riguardareper un valore quantificato in circa 500 milioni di euro e quasi la metà degli 8 mila dipendenti, tra ingegneri e tecnici, impiegati in progetti nei centri di Rüsselsheim, la sede storicaOpel nel land dell'Assia, e di Dudenhofen, nella Renania-Palatinato. Secondo Le Monde, i dirigentiOpel econtrollante PSA hanno contattato diverse società attive nell'engineering automobilistico per sollecitare proposte di acquisto. Tra queste figurano la tedesca Bertrandt e le francesi Akka, Segula e soprattutto Altran, ...